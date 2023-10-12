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الخميس، 12-10-2023 05:32 م

4 أسباب للتوقف عن استخدام أعواد القطن لتنظيف أذنيك

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الوكيل الإخباري - يعد استخدام قطعة قطن أشبه باستخدام المكبس في قناة الأذن، فيعمل ذلك على دفع شمع الأذن بشكل أعمق، وتعتبر إحدى المشكلات المترتبة على ذلك، أنه لن يكون هناك طريقة لخروج الشمع من الأذن.

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أسباب تمنعك من استخدام أعواد القطن لتنظيف أذنيك


1- شمع الأذن مفيد
يحتوي شمع الأذن على مجموعة متنوعة من الوظائف المفيدة، فهو له خصائص مضادة للبكتيريا للحماية من الالتهابات، ويعمل كطارد للحشرات لإبعاد الحشرات عن أذنيك، ويساعد على تليين قناة الأذن، مما يساعد على منع جفاف الجلد والحكة.


2- مسحات القطن تدفع شمع الأذن نحو طبلة الأذن
قد يكون استخدام المسحات القطنية أمرًا خطيرًا بالفعل، فعندما تقوم بإدخال أي جسم غريب إلى قناة الأذن، فإنك تقوم بتحريك معظم شمع الأذن نحو طبلة الأذن، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تمزق طبلة الأذن أو يمكن أن يتطور إلى انحشار يؤدي إلى فقدان السمع.


3- شمع الأذن يزيل نفسه
الأذن مجهزة خصيصًا للتخلص من شمع الأذن الخاص بها، فالحركات الطبيعية لفكك سواء كانت التحدث أو الأكل أو التثاؤب ستدفع شمع الأذن إلى الأذن الخارجية، وكل ما عليك فعله في هذه الحالة هو الاستحمام بانتظام وتنظيف الأذن الخارجية بقطعة قماش.


4- كثرة إزالة شمع الأذن تسبب الجفاف
يتمتع شمع الأذن بخصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، لذا إذا قمت بإزالة كمية كبيرة منه، ستشعر بالجفاف والحكة وستكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.


الكونسلتو 

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