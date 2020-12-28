4 زيوت غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

الوكيل الإخباري _ تحتوي أحماض أوميجا 3 الدهنية على العديد من الفوائد الصحية للجسم ، ويعد تناول الأطعمة الغنية بها مثل الأسماك الدهنية هو أفضل طريقة للحصول على ما يكفي منها، حيث تختلف مصادر أحماض الأوميجا 3 في الأطعمة، بخلاف الأسماك تتوفر فيما يلي :







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1- زيت السمك الطبيعي

ينتج زيت السمك الطبيعي من أنسجة الأسماك الزيتية، ومعظمها على شكل دهون ثلاثية، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، وتتراوح كمية أوميجا 3 في زيت السمك من 18 إلى 31%، وتختلف كميتها تبعًا لأنواع الأسماك المختلفة.



كما انه يحتوي على فيتاميني أ ود، ويعتبر السلمون والسردين والرنجة وكبد الحوت من المصادر الأكثر شيوعًا لزيت السمك الطبيعي.



2- زيت السمك المعالج

يتكون زيت السمك المعالج من استرات الإيثيل أو الدهون الثلاثية، ويخضع لعملية تنقية من شأنها إزالة الملوثات مثل الزئبق وثنائي الفينيل متعدد الكلور.



وتشكل زيوت السمك المصنعة الغالبية العظمى من سوق زيت السمك، نظرًا لأنها رخيصة الثمن، وعادة ما تأتي في كبسولات، وتحظى بشعبية لدى المستهلكين.





3- زيت الكريل

يستخرج زيت الكريل من قشريات أنتاركتيكا، وهو حيوان صغير يشبه الجمبري، ويحتوي زيت الكريل على أوميجا 3، ويتميز بمقاومة عالية للأكسدة، حيث يحتوي بشكل طبيعي على مضادات أكسدة قوية تسمى أستازانتين.

وإضافة إلى ذلك، يتميز الكريل باحتوائه على نسبة قليلة من الملوثات.



4- زيت بلح البحر

يعود موطن بلح البحر الأخضر إلى نيوزيلندا، وعادة ما يكون زيته على شكل دهون ثلاثية وأحماض دهنية حرة، ويحتوي أيضًا على كميات من الأحماض الدهنية النادرة أوميجا 3، والتي تتميز بفعالية كبيرة.

المصدر : الكونسلتو



