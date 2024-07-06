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4 سكريات آمنة لمرضى التهاب المفاصل

السبت، 06-07-2024 09:31 ص

4 سكريات آمنة لمرضى التهاب المفاصل

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الوكيل الاخباري- يزيد السكر الالتهاب في الجسم، فاستهلاك كميات زائدة من السكر أو كمية معتدلة مع مرور الوقت يسبب التهابًا في الجسم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل، وبالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، يوصى بتناول الأطعمة المضادة للالتهابات وتجنب السكريات والاعتماد على البدائل الصحية والآمنة.

سكريات مناسبة لمرضى التهاب المفاصل

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الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، ما يجعل لها دور كبير في مكافحة الالتهاب، وتعد الشوكولاتة الداكنة من أفضل الحلوى الصحية المناسبة لمرضى التهاب المفاصل، ولكن لا يجب الإفراط في تناولها.

الزبادي بالتوت الأزرق


الزبادي بالتوت مليء بالبروتين ومضادات الأكسدة، وفي دراسة أجريت على 217 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، قال أكثر من 10% من المشاركين إن التوت الأزرق أدى إلى تحسين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن إضافة التوت الأزرق للزبادي قليل الدسم لتجنب ارتفاع مستويات السكر، التي تؤثر سلبًا على مريض التهاب المفاصل.

البطيخ


تشير الدراسات إلى أن تناول البطيخ يقلل من علامات الالتهاب، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من بيتا كريبتوكسانثين الكاروتين، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، كما أنها مليئة بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

الفراولة


الفراولة منخفضة السكر بشكل طبيعي، وتحتوي على فيتامين C لكل حصة أكثر من البرتقال، ويمكن أن يقلل فيتامين C من خطر الإصابة بالنقرس وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكوليسترول.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن النساء اللاتي تناولن 16 ثمرة فراولة أو أكثر أسبوعيًا كان لديهن انخفاض في بروتين سي التفاعلي وهو مقياس للالتهاب في جميع أنحاء الجسم المرتبط بنوبات التهاب المفاصل وأمراض القلب.

وتحتوي الفراولة على الأنثوسيانين إلى جانب المواد الكيميائية النباتية الأخرى، وهي التي تعطي الفراولة فوائدها الصحية المضادة للالتهابات، وتعتبر الفراولة أيضًا مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك.

 




 

 


 

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