4 طرق لعلاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل

الوكيل الإخباري-الجيوب الأنفية هي سلسلة من المساحات المجوفة المتصلة خلف عظام الوجنتين والجبهة والأنف، تنتج مخاطاً رقيقاً، وعندما ينتقل الهواء عبر الجيوب الأنفية إلى الرئتين، يحبس المخاط الجزيئيات الضارّة مثل الغبار والملوثات والبكتيريا، ويخرج المخاط من الأنف.

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وفي حوالي 80% من الحالات، ما يسميه الأفراد صداع الجيوب الأنفية هو في الواقع صداع نصفي مصحوب بأعراض أنفية، إذ يحدث صداع الجيوب الأنفية الحقيقي بسبب التهاب الجيوب الأنفية، حيث تسبب هذه الالتهابات الألم والضغط في الجيوب الأنفية.

للتخلص من صداع الجيوب الأنفية، عليك معالجة السبب الكامن وراءه، ولكن يمكنكِ اتخاذ خطوات لتخفيف ضغط الجيوب الأنفية والألم في المنزل، باتباع ما يلي:

-ضع كمادة دافئة على المناطق المؤلمة من الوجه؛

-استخدم مزيل الاحتقان لتقليل تورم الجيوب الأنفية والسماح للمخاط بالتصريف؛

-جرّب بخاخ الأنف المحلول الملحي أو القطرات لترقيق المخاط؛

-استخدم المرذاذ أو استنشق البخار من وعاء من الماء المغلي، إذ يساعد الهواء الدافئ الرطب في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية.



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