4 عادات خاطئة بعد زيارة طبيب الأسنان

الوكيل الإخباري-هناك مجموعة من العادات الخاطئة التي يجب الابتعاد عن ارتكابها بعد زيارة طبيب الأسنان، تجنبًا للتعرض لأضرار صحية.
1- لمس الفم
يجب الابتعاد عن لمس الفم، وخاصة مكان التدخل الطبي في الفم، أي مكان خلع الضرس أو أي سن من الأسنان، لأن هذا الأمر يزيد خطر النزيف.
2- الأكل والشرب
من الأمور المستحبة الابتعاد عن الشرب عن طريق شفاطة، أو الأكل في المنطقة التي خضعت فيها لتدخل طبي، وخاصة الأطعمة المقرمشة أو التي يصعب مضغها.
3- تفادي التدخين
يجب الابتعاد عن التدخين في حال كنت قد أجريت عملية جراحية في الفم، مثل زراعة الأسنان، ويستمر ذلك الأمر ليومين أو ثلاثة.
4- غسل الأسنان
يعتمد غسل الأسنان على مشورة الطبيب المختص، ويجب الابتعاد عن غسلها إلا بعد مرور بضع ساعات.
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