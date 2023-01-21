4 عادات خاطئة بعد زيارة طبيب الأسنان

الوكيل الإخباري-هناك مجموعة من العادات الخاطئة التي يجب الابتعاد عن ارتكابها بعد زيارة طبيب الأسنان، تجنبًا للتعرض لأضرار صحية.

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1- لمس الفم

يجب الابتعاد عن لمس الفم، وخاصة مكان التدخل الطبي في الفم، أي مكان خلع الضرس أو أي سن من الأسنان، لأن هذا الأمر يزيد خطر النزيف.



2- الأكل والشرب

من الأمور المستحبة الابتعاد عن الشرب عن طريق شفاطة، أو الأكل في المنطقة التي خضعت فيها لتدخل طبي، وخاصة الأطعمة المقرمشة أو التي يصعب مضغها.



3- تفادي التدخين

يجب الابتعاد عن التدخين في حال كنت قد أجريت عملية جراحية في الفم، مثل زراعة الأسنان، ويستمر ذلك الأمر ليومين أو ثلاثة.



4- غسل الأسنان

يعتمد غسل الأسنان على مشورة الطبيب المختص، ويجب الابتعاد عن غسلها إلا بعد مرور بضع ساعات.

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