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الإثنين، 06-02-2023 12:56 م

4 فوائد مذهلة لعصير اللفت وطريقة تحضيره

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الوكيل الإخباري- يعد عصير اللفت من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، نظرًا لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

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نستعرض في السطور التالية، فوائد عصير اللفت وطريقة تحضيره، وفقًا لموقع "Healthshots".

1- مكافحة الشيخوخة
يلعب عصير اللفت دورًا كبيرًا في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على البشرة.


2- تحسين صحة القلب
يمثل عصير اللفت أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.


3- خفض ضغط الدم المرتفع
يساعد عصير اللفت على خفض ضغط الدم المرتفع، بفضل محتواه العالي من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.


4- مضاد للسرطان
يوفر عصير اللفت حماية كبيرة ضد الإصابة بالسرطان، لأن الجسم عند تناوله يحصل على جرعة عالية من السلفورافان، وهو مركب مضاد للأكسدة، يساهم في مكافحة الشوارد الحرة وتثبيط نشاطها.


كيفية تحضير عصير اللفت
طريقة تحضير عصير اللفت بسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- غسل اللفت جيدًا بالماء الفاتر.


- تقطيع اللفت إلى قطع صغيرة.


- خفق اللفت بمفرده مع الماء في الخلاط أو بعد إضافة بعض الخضراوات أو الفواكه إليه، مثل البنجر والجزر والكرفس والتفاح.


- تحلية عصير اللفت بعسل النحل بدلًا من السكر الأبيض.


- تناول عصير اللفت بمعدل يتراوح من مرة إلى مرتين في اليوم.

 

الكونسلتو الطبي

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