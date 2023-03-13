5 أشياء لا تتناولها على الريق في مائدة إفطار رمضان

الوكيل الإخباري- عادة ما ينصح خبراء التغذية بتناول التمر سواء مع الحليب أو المياه على الريق في مائدة إفطار رمضان، ثم تناول طبق شوربة دافئة، حتى لا يفاجئ الجسم بالطعام بعد ساعات صيام طويلة.



وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها على معدة فارغة منعًا لحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي، حسبما نشر موقع "NDTv".



أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

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1- المشروبات الغازية

يعد تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة أمرًا سيئًا للغاية مقارنة بتناولها في أي وقت خلال اليوم، لأنها قد تؤدي إلى الغثيان والغازات.



2- المخللات والأطعمة الحارة

يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو المخللات على الريق من العادات الخاطئة، حيث يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، كما يمكن أن يزيد أعراض الحموضة وارتجاع المريء.



3-المشروبات المثلجة

يُراعى تناول المشروبات الفاترة على الريق، والابتعاد تمامًا عن تناول المشروبات شديدة البرودة أو المثلجة على وجبة الإفطار في رمضان مهما كان الطقس حارًا، وذلك منعًا لحدوث تلف في الغشاء المخاطي للمعدة وإبطاء عملية الهضم.



4-العصائر الحمضية

لا يُنصح بشرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال والفراولة وغيرهم، على معدة فارغة، لاحتوائهم على نسبة عالية من الأحماض التي تهيج المعدة وتزيد أعراض ارتجاع المريء والحموضة سوءًا.



5-قطعة حلويات

من الممكن أن يؤدي تناول قطعة حلويات على وجبة إفطار رمضان إلى زيادة العبء على البنكرياس الذي يفاجئ بهذه السكريات بعد ساعات طويلة من الراحة والصيام.



وعندما تكون المعدة فارغة، فإن تناول قطعة حلويات غنية بالسكر كأول شيء يزيد العبء على الكبد، ويجعله يقوم بوظائفه بشكل مضاعف.

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