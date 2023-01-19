5 أضرار لعدم الاستحمام بعد ممارسة الرياضة

الوكيل الإخباري-الاستحمام بعد التمرين أمر ضروري، ليس فقط من أجل التخلص من رائحة العرق، ولكن للوقاية من العديد من المخاطر الصحية التي تهدد الجسم.

اضافة اعلان



نستعرض في التقرير التالي، أبرز أضرار عدم الاستحمام بعد ممارسة التمارين الرياضية، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".



أضرار عدم الاستحمام بعد التمرين

- تفاقم الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب أو الصدفية مما يعرض لخطر التهاب الجلد وظهور بقع على الجلد، يمكن أن يحدث فرط التصبغ أيضًا عند عدم غسل خلايا الجلد الميتة التي تلتصق بالجسم، على الرغم من أن هذه الحالة قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر حتى تظهر إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى رائحة كريهة وهي واحدة من علامات الإنذار المبكر لمشاكل أكثر خطورة.



- التهابات الجلد الناتجة عن تراكم البكتيريا على الجلد التي لا يتم غسلها أثناء الاستحمام، إذا كانت هناك إصابة في أي من طبقات الجلد فقد يؤدي ذلك إلى التهابات جلدية متكررة تؤدي إلى التهاب النسيج الخلوي، يمكن الوقاية من التهاب النسيج الخلوي، ولكن إذا كانت واحدة من أكثر الحالات خطورة فيجب معالجتها بالمضادات الحيوية.



- يمكن أن يحدث تهيج الجلد أيضًا بسبب عدم الاستحمام، إذ تتحد الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة مع الأوساخ والملوثات التي تسبب تهيج الجلد والتهابه والحكة.



- يعد التعرض المتزايد لحروق الشمس خطرًا آخر عند عدم الاستحمام بعد التمرينن، عند التعرق تقل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لذلك خلال أشهر الصيف على وجه الخصوص يجب التأكد من غسل العرق من الجسم.



- قد يتسبب عدم الاستحمام بعد ممارسة التمارين الرياضية أيضًا إلى الإصابة بحمو النيل، نتيجة ارتفاع الحرارة واحتكاك الملابس المبللة بالعرق مع الجسم.



الاستحمام بعد الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية أمر ضروري، ولكن يحتار البعض في اختيار الماء المناسب لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لازالة العرق وإراحة العضلات



وتشير أحد الدراسات إلى أن فوائد الاستحمام في الماء البارد بعد جلسة التدريب توفر فائدة واضحة للشفاء من آلام العضلات والتيبس التي تحدث بعد التمرين.



استنادًا إلى بقية الأبحاث المتوفرة في هذا الصدد فالاستحمام بالماء البارد له العديد من الفوائد الصحية الأخرى، لكن القفز مباشرة إلى الحمام البارد بعد التمرين الساخن قد يتسبب في تصلب العضلات أو تسريع معدل ضربات القلب.



للحصول على أفضل النتائج يمكن اولا الاستحمام بدرجة حرارة فاترة أو معتدلة الحرارة بوعد تبريد الجسم وقرب نهاية الاستحمام يمكن وضع الماء البارد لتهدئة الجسم أكثر.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة