الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

أرقام سيارات مميزة للبيع بالمزاد العلني

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

الكرملين يدين أعمال الشغب في البرازيل ويؤكد دعمه للرئيس دا سيلفا

الملك في دارة الراحل عبدالسلام المجالي

الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

الإثنين، 09-01-2023 03:46 م

طبيب : ممارسة الرياضة لا تنقص الوزن

بعد ممارسة رياضات قوة التحمل يحتاج الجسم إلى المزيد من الدهون -(تعبيرية)


الوكيل الإخباري-كشف طبيب مصري عن خطأ شائع بين كثير من الناس تجاه ممارسة الرياضة.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، أن الرياضة لا تنقص الوزن، على الرغم من أن لها فوائد كبيرة.

اضافة اعلان


وقال موافي، خلال لقائه أمس في قناة «النهار»، إن ممارسة الرياضة تقي من الإصابة من ارتفاع السكر.


وأضاف أنه يمكن الوقاية من ارتفاع السكر، وخاصة في العائلات التي تحمل تاريخاً مرضياً.


وأكد أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون مرتبطة بنظام غذائي سليم، لكي تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على زيادة معدل الاحتراق.


وبيّن أن ممارسة الرياضة تجعل العضلات تفرز مادة مثل المورفين (المخدرات) تجلب السعادة للإنسان، لافتاً إلى أن ممارسة الرياضة تحسن امتصاص الجسم للأنسولين.


وأشار إلى أن ممارسة الرياضة تعمل على ضبط معدل الكوليسترول في الدم، ناصحاً بممارسة رياضة المشي وتغيير نمط الحياة بشكل عام إلى نمط صحي.
ودعا إلى ضرورة إجراء تحليل سكر تراكمي بشكل منتظم، من أجل التنبؤ بأي إصابة مبكرة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
222

3 تمارين للتخلص من دهون الوجه

2022_4_19_16_57_34_887

6 عادات صحية تساعدك على مقاومة جوع الشتاء

202319161944418A0

كيف يمكن للأم تخفيف آلام الرضيع بسبب التسنين؟

mains_eczema

فائدة الشاي في علاج الاكزيما

علاج_البلغم_بالصدر

علاجات منزلية للتخلص من البلغم

U7FbYoXHSepszongNVpe

في ظل التقلبات الجوية .. تأثير التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج

أخبار متعلقة
images-22

التمر .. هل يساهم في انقاص الوزن أم زيادته ؟

30-12-2022_16_54_20_GomhuriaOnline_551672412060

خبراء صحة: 5 عادات يجب تجنبها بعد سن الـ60

OIP (1)

كيف نتغذى لإنقاص الوزن ؟

OIP

هل الحمية قليلة الكربوهيدرات صحية؟