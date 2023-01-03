الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

وزارة العمل تزور مصنع شب فيه حريق بالموقر للاطمئنان على صحة العاملين

الأرصاد: المناطق الجنوبية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

الأرصاد: الثلوج على الرويشد و مناطق البادية الشمالية الشرقية فقط

مجاهد: الأرض في أقرب نقطة من الشمس مساء غداً

الغذاء والدواء: 84128 زيارة تفتيشية للغذاء والدواء خلال 2022 ..إنفوجرافيك

مجلس الوزراء يجمد الضريبة الخاصة على الكاز

المواصفات والمقاييس: التحقق من صحة قراءات 17.6 ألف عداد تكسي

أكثر من 47 ألف طالب وطالبة "توجيهي" يؤدون امتحان غداً

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

الثلاثاء، 03-01-2023 12:46 م

5 أضرار للإفراط في شرب الشاي الأخضر

26gf


الوكيل الإخباري-على الرغم من الفوائد التي تعود على صحة الجسم من شرب الشاي الأخضر، إلا أن استهلاك كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى تعرض الجسم لمشكلات صحية مزعجة.

يوضح التقرير التالي الأضرار الصحية المترتبة على الإفراط في شرب الشاي الأخضر، وفقًا لما ذكره موقع "Food.NDTV"

اضافة اعلان


يضمن الخبراء تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر مع نظام غذائي صحي من أجل إنقاص الوزن، ويشتهر بتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتسهيل عملية الهضم.


أضرار الإفراط في الشاي الأخضر

 

1- جرعة زائدة من الكافيين
يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من مادة الكافيين، وبالتالي فإن الإفراط في شربه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، تشمل الصداع واضطرابات النوم والتهيج والقلق والحموضة المعوية وغيرها من المشكلات المزعجة.


لذلك، من الضروري عدم شرب أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم.


2- اضطرابات المعدة
شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تزيد من حمض المعدة، مما يؤدي إلى آلامها، والشعور بالغثيان، والإحساس بالحرقان أو حتى الإمساك.


ولتجنب تلك الأضرار، ينصح بشرب الشاي الأخضر بين الوجبات أو بعد تناول الطعام.


3- تقليل محتوى الحديد في الجسم
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين المعروفة بقدرتها على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الوزن، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استهلاكه المفرط إلى انخفاض امتصاص الحديد في الجسم، وهو ما يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من نقص الحديد، ويمكن تقليل هذا التأثير عن طريق عصر القليل من الليمون في الشاي.


4- الجفاف

الشاي الأخضر هو مدر طبيعي للبول، مما يجعل الجسم يفقد الماء، لذلك فإن الإفراط في شرب الشاي الأخضر يمكن أن يسبب التبول المفرط مما يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالصداع والخمول والتعب.


5- الأدوية
في حين أنه يمكن للأشخاص الأصحاء تناول كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، إلا أنه قد لا يعتبر آمنًا لمن يتناولون الأدوية.


ويمكن أن يؤدي الجمع بين الشاي الأخضر والمضادات الحيوية والمنشطات وأدوية الربو أو أي دواء آخر إلى خطر تلف الكبد، لذا، يوصى بمراجعة الطبيب قبل اللجوء لشرب الشاي الأخضر أثناء تناول الأدوية.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_3_1_11_46_10_809

ما هي حساسية السُمسم وأعراضها؟

2020_7_27_12_41_45_15

اسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس وطرق لتخفيفها

2021_3_11_16_23_59_448

4 أسباب للتجشؤ

6538-تليف-الكبد-عند-الأطفال

كيف تكتشف الأم إصابة طفلها بتليف الكبد؟

علاج-حساسية-الأنف-والعطاس

الى ماذا تشير حكة الأنف عند الأطفال ؟

tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

اعراض مبكرة تكشف الاصابة بالفشل الكلوي

أخبار متعلقة
154-152236-insomnia-heart-damage-excessive-tea-5

ماذا يحدث لجسمك بعد شرب أكثر من 3 أكواب شاي خلال اليوم ؟

mebusiness.ae_1575483641

الكمية المسموحة من الحلويات لمرضى السكري واضرار الافراط بها

-العرق-e1580032923917-780x470

ما أضرار الاستخدام اليومي لمزيلات العرق .. وما البديل ؟