5 أضرار للإفراط في شرب الشاي الأخضر

الوكيل الإخباري-على الرغم من الفوائد التي تعود على صحة الجسم من شرب الشاي الأخضر، إلا أن استهلاك كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى تعرض الجسم لمشكلات صحية مزعجة.



يوضح التقرير التالي الأضرار الصحية المترتبة على الإفراط في شرب الشاي الأخضر، وفقًا لما ذكره موقع "Food.NDTV"

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يضمن الخبراء تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر مع نظام غذائي صحي من أجل إنقاص الوزن، ويشتهر بتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتسهيل عملية الهضم.



أضرار الإفراط في الشاي الأخضر

1- جرعة زائدة من الكافيين

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من مادة الكافيين، وبالتالي فإن الإفراط في شربه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، تشمل الصداع واضطرابات النوم والتهيج والقلق والحموضة المعوية وغيرها من المشكلات المزعجة.



لذلك، من الضروري عدم شرب أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم.



2- اضطرابات المعدة

شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تزيد من حمض المعدة، مما يؤدي إلى آلامها، والشعور بالغثيان، والإحساس بالحرقان أو حتى الإمساك.



ولتجنب تلك الأضرار، ينصح بشرب الشاي الأخضر بين الوجبات أو بعد تناول الطعام.



3- تقليل محتوى الحديد في الجسم

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين المعروفة بقدرتها على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الوزن، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استهلاكه المفرط إلى انخفاض امتصاص الحديد في الجسم، وهو ما يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من نقص الحديد، ويمكن تقليل هذا التأثير عن طريق عصر القليل من الليمون في الشاي.



4- الجفاف

الشاي الأخضر هو مدر طبيعي للبول، مما يجعل الجسم يفقد الماء، لذلك فإن الإفراط في شرب الشاي الأخضر يمكن أن يسبب التبول المفرط مما يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالصداع والخمول والتعب.



5- الأدوية

في حين أنه يمكن للأشخاص الأصحاء تناول كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، إلا أنه قد لا يعتبر آمنًا لمن يتناولون الأدوية.



ويمكن أن يؤدي الجمع بين الشاي الأخضر والمضادات الحيوية والمنشطات وأدوية الربو أو أي دواء آخر إلى خطر تلف الكبد، لذا، يوصى بمراجعة الطبيب قبل اللجوء لشرب الشاي الأخضر أثناء تناول الأدوية.

الكونسلتو الطبي

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