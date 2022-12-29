ماذا يحدث لجسمك بعد شرب أكثر من 3 أكواب شاي خلال اليوم ؟

الوكيل الإخباري-أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، أهم أضرار الإفراط في شرب الشاي.



الإمساك







شرب أكثر من كوبين أو 3 أكواب شاي يمكن أن يسبب الإمساك، لأنه يحتوي على الثيوفيلين، التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف أثناء الهضم.



خفقان القلب والأرق







الإفراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يسبب خفقان القلب والأرق واضطراب النوم، وتشير دراسات متعددة إلى أن الإفراط في الكافيين يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يرسل إشارة النوم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الأرق.



زيادة أحماض الجسم







شرب الشاي على الريق في الصباح، يمكن أن يرفع حموضة الجسم. ويمكن أن يؤدي الإفراط في الكافيين إلى زيادة إنتاج حامض المعدة، ما قد يسبب الكوابيس عند النوم.



سرطان البروستاتا







بينت الأبحاث أن الذين يشربون الشاي بكثرة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من غيرهم.

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