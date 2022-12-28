الكمية المسموحة من الحلويات لمرضى السكري واضرار الافراط بها

الوكيل الإخباري-يبتعد مرضى السكري عن الحلويات بشتى أنواعها، خوفًا من اضطراب مستويات سكر الدم بعد تناولها، خاصةً أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

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نستعرض في التقرير التالي، تأثير الحلوى على مرضى السكري، وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري وجامعة ميشجان الأمريكية موقعي "Eating well" و"Healthline".





هل الحلويات ممنوعة على مرضى السكري؟

هناك اعتقاد شائع بين الكثير من الأشخاص يفيد بأن الحلويات من الأطعمة الممنوع تناولها في ظل الإصابة بداء السكري، سواء الأول أو الثاني، بسبب محتواها العالي من السكريات.

ولكن المفاجأة أن مرضى السكري يمكنهم تناول الحلويات، ولكن يشترط الاعتدال في الكمية المستهلكة منها، وينطبق أمر ذاته على المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.



أضرار الإفراط في الحلويات على مرضى السكري

إذا تناول مريض السكري الحلويات بكميات كبيرة، قد يتعرض للأضرار التالية:



1- ارتفاع سكر الدم

إذا أفرط مريض السكري في تناول الحلويات، فإن أول مشكلة سيتعرض لها هي ارتفاع سكر الدم، وتشمل أعراضه:

- العطش الشديد.

- كثرة التبول.

- الصداع.

- تشوش الرؤية.

- الإرهاق.



2- الحماض الكيتوني السكري

إذا بلغ السكر المرتفع بعد تناول الحلويات 240 مجم / ديسيلتر، من الممكن أن يصاب مريض السكري بالحماض الكيتوني، وهو مرض تحدث الإصابة به، عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون الإنسولين، الذي يعمل على إدخال السكريات إلى العضلات، لإمدادها بالطاقة.



ومع غياب الإنسولين، يضطر الجسم إلى تكسير الدهون، التي تتحول إلى أحماض في مجرى الدم، تعرف باسم الكيتونات، مما يؤدي إلى المعاناة من بعض الأعراض، أبرزها:

- التعب.

- الغثيان.

- القيء.

- الإسهال.

- صعوبة التنفس.

- الارتباك.



ما الكمية المسموحة من الحلويات لمرضى السكري؟

توصي منظمة الصحة العالمية مرضى السكري، بأن تكون نسبة السكريات من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم تتراوح من 5 إلى 10%.



وتعادل هذه النسبة من السكريات 12 ملعقة صغيرة يوميًا عند اتباع نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حراري، حسب الإرشادات الغذائية للأمريكيين.



ومع ذلك، تنصح جمعية القلب الأمريكية بتقليل السكر إلى 6% من إجمالي السعرات الحرارية يوميًا، ما يعادل 7 ملاعق صغيرة ونصف.



وتختلف الكمية الآمنة من السكر يوميًا حسب النوع، حيث يحتاج الرجال من 17 إلى 19 ملعقة صغيرة، بينما النساء بحاجة إلى 15 ملعقة صغيرة، نقلًا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.



وبشكل عام، من الأفضل لمرضى السكري مراجعة الطبيب المعالج، ليحدد لهم الكمية الآمنة من الحلويات، لتجنب الأضرار الناجمة عن الإفراط فيها.



الكونسلتو الطبي

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