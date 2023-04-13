5 أنواع من التوت يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي الصيفي

الوكيل الإخباري- يتميز التوت بجميع أنواعه بمذاقه الحلو اللذيذ والمنعش وفوائده الصحية العديدة لاحتوائه على أكبر قدر من مضادات الأكسدة مقارنة مع الفواكه الأخرى.



فيما يلي خمسة أنواع من التوت يجب أن تستمتع بها خلال الصيف، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:

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الفراولة (الفريز)



يمكن تناولها بمفردها أو استخدامها في مجموعة متنوعة من الوصفات، بما في ذلك العصائر والسلطات والحلويات. امزج كوباً من الفراولة المفرومة مع نصف كوب حليب ونصف موزة، وأضف خلاصة الفانيليا إذا كنت ترغب في ذلك واسكبه في كوب، واستمتع بمشروب صحي ولذيذ.



العنب البري



العنب البري مليء بمضادات الأكسدة ونكهته الحلوة الخفيفة مثالية لفصل الصيف. يمكن أن يؤكل طازجاً أو يستخدم في المخبوزات والمربى والصلصات.

وصفة لذيذة يمكنك تجربتها مع هذا التوت هي بسكويت العنب البري. جمد نصف كوب من العنب البري لبعض الوقت. أضف نصف كوب من الزبدة الطرية مع العنب البري المذاب في وعاء. اخفق المكونات معاً، ثم أضف 1 كوب دقيق ونصف كوب سكر بودرة ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ورشة ملح. امزج المكونات لعمل عجينة. جمد العجينة لمدة 30 دقيقة. في وقت لاحق، كوّن العجين على شكل كرات واخبزها لعمل البسكويت.



التوت الأسود



هذا النوع من التوت مثالي كوجبة خفيفة خلال أيام الصيف الحارة، ويمكن استخدامه أيضاً في العصائر والسلطات والمخبوزات.

يمكنك إضافة حفنة من التوت الأسود إلى وصفة السلطة المفضلة لديك، حيث أن التوت الأسود جيد مع جميع أنواع الفواكه والخضروات التي تدخل في السلطة. يمكنك أيضاً صنع تتبيلة السلطة مع التوت الأسود المهروس والخل وزيت الزيتون وعصير الليمون.



توت العليق

يتميز توت العليق بنكهة حامضة وحلوة تتناسب مع العديد من فواكه الصيف الأخرى. يمكن أن يؤكل طازجاً أو يستخدم في الحلويات والمربيات.

يمكن صناعة الشربات من توت العليق، على النحو التالي: قم بتجميد 2 كوب من التوت لمدة 3 ساعات تقريباً، ثم أضفها إلى محضر الطعام أو الخلاط مع 2 ملعقة كبيرة عسل و 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون. حتى يصبح المزيج سلسلاً. أضف الخليط إلى وعاء محكم وقم بتغطيته بغطاء. قم بتجميده مرة أخرى لمدة 3 ساعات قبل تناوله.



الكرز

الكرز هو فاكهة صيفية لذيذة بنكهة حلوة وعصرية. يمكن تناولها طازجة أو استخدامها في المخبوزات والسلطات والكوكتيلات. لعمل عصير الكرز اللذيذ، أضف كوباً واحداً من الكرز منزوع البذور إلى الخلاط وامزجه، ثم أضف نصف كوب زبادي، 1 ملعقة كبيرة بذور شيا، 6 حبات من اللوز المنقوع و 1 ملعقة كبيرة عسل. امزج المكونات حتى تصبح على شكل عصير واستمتع بتناوله.



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