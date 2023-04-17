5 توابل تفتت الدهون نهائيًا

الوكيل الإخباري- تلعب بعض البهارات والتوابل دورًا مهمًا في عملية تفتيت الدهون بالجسم من خلال زيادة معدل الحرق بشكل ملحوظ ومحاربة الشعور بالجوع.



نستعرض في السطور التالية قائمة بأشهر التوابل التي تساعد على تفتيت الدهون نهائيًا، حسبما نشر موقع "Health Line".

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1-الفلفل الحار المطحون

يعطي هذا النوع من التوابل مذاقًا حارًا للطعام، كما يحتوي على مركب الكابسايسين الذي يعمل على تفتيت الدهون عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، فضلاً عن تقليل الشعور بالجوع وزيادة الشعور بالشبع.



2- الكمون

يساعد تناول ملعقة من الكمون 3 مرات يوميًا لمدة 8 أسابيع على فقدان الكرش بشكل واضح، لأنه يعمل على حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم.



3-الكركم

يعد الكركم من التوابل التي تستخدم لأغراض طبية وعلاجية، لاحتوائه على مواد كيميائية نباتية فعالة للغاية في محاربة الالتهابات بالجسم وخفض الوزن.

يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يعمل على تقليل دهون البطن وخفض معدلات تراكم الدهون بالجسم، وذلك عند تناول ملعقة صغيرة مرتين يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، سواء عن طريق إضافته لوصفات الأطعمة الصحية أو المشروبات المختلفة.



4-الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مركب البيبرين، الذي يتم استخلاصه وإدخاله في صناعة المكملات الغذائية بهدف تفتيت الدهون وحرق السعرات الحرارية، وبالتالي يساهم في خفض الوزن مع اتباع نظام غذائي صحي.



5-القرفة

تعتبر القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة التي تفتت الدهون وتعمل على ضبط السكر في الدم وتحد من الشهية وتحمي الجسم من الالتهابات، وهذا ما يفسر دورها في خسارة الوزن والتخلص من دهون الخصر (الكرش).



الكونسلتو الطبي

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