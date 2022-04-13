الوكيل الإخباري - خضروات لحرق دهون الجسم بفعالية، بالتأكيد ستكون معروفة لمعظم السيدات ضمن قائمة أطعمتهن الصحية ووجباتهن الرئيسية، ولكننا على يقين أن أغلبهن يستمتعن بفوائدها من دون درايتهن بقدرتها على تنشيط عملية الأيض لحرق دهون الجسم بفعالية وبالشكل الطبيعي.

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من هذا المنطلق، سنتعرف على أفضل 5 خضروات لحرق دهون الجسم بفعالية في شهر رمضان، بناء على اختيارات استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فيروز مجدي بمركز الفيروز في القاهرة.





أوضحت دكتورة مجدي، أنه يتوافر في بعض الخضروات العديد من العناصر والمركبات الفعالة والقادرة على تحفيز عملية الأيض، كبح الشهية وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال شهر رمضان.



لذا سنختار أفضل خضروات لحرق دهون جسم النساء بفعالية في شهر رمضان، ضمن وجباتهن الرمضانية على النحو التالي :

الخضروات الورقية الخضراء

تحمل الخضروات الورقية الخضراء العديد من الفوائد المذهلة المساهمة في حرق دهون جسم النساء، فهي تحوي نسبة مرتفعة من الألياف وكمية جيدة من مضادات الأكسدة، التي تساعد مجتمعة في الحفاظ على صحة عضلاتهن وحرق دهون أجسامهن في آن واحد، ومنها " السبانخ، الكالي، السلق"، لذا فهي أحد الخضروات لحرق دهون الجسم في شهر رمضان.



البصل والثوم

يحتوي كل من البصل والثوم على مركب كيميائي المعروف باسم " الأليسين"، وعلى الرغم من أنه المركب الذي يمنحهما رائحتهما النفاذة، إلا أن هذا المركب تحديدا قد يساعد على تنظيم عمليات تراكم الدهون في جسم النساء، لذا فهما من الخضروات المفيدة لحرق دهون الجسم في شهر رمضان.



البازلاء

تحوي البازلاء مركبات فريدة لتفتيت دهون جسم النساء، كما أنها غنية بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة التي قد تساعدهن على تقليل إلتهامهن للحلويات والأطعمة الرمضانية الدسمة، لذا فهي أحد الخضروات الفعالة لحرق دهون الجسم في شهر رمضان.



الخضروات الصليبية

يجب أن لا تخلو وجبات النساء الرمضانية من الخضروات الصليبية " الجرجير، الفجل، البروكلي، الملفوف وكرنب بروكسل"، فهي تحتوي على مركبات مميزة لمقاومة زيادة أوزانهن على الدوام، لذا تعد من أفضل الخضروات لحرق دهون الجسم في شهر رمضان.



البطاطس المسلوقة

تحتوي البطاطس المسلوقة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي أثبتت الدراسات المتنوعة قدرتها على حرق الدهون، خصوصا المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف، لذا ينصح بترك البطاطس المسلوقة حتى تبرد بعد غليانها، كي تتشكل المادة النشوية عليها، فهي مادة شبيهة بالألياف ولها قدرة مذهلة في تفتيت الدهون، لذا باتت البطاطس المسلوقة أحد الخضروات لحرق دهون الجسم في شهر رمضان.

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