الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

الثلاثاء، 02-05-2023 02:11 م

طبيب يكشف طريقة بسيطة للوقاية من النوبة القلبية المفاجئة

06


الوكيل الإخباري- نصح الاختصاصي الروسي في أمراض الدم فاليري سيميونوف بشرب المزيد من الماء والتخلي عن الملح لخفض كثافة الدم والتقليل من مخاطر الاصابة بالنوبة القلبية  .

اضافة اعلان


فمع التقدم في العمر يصبح الدم أكثر كثافة، وهذه الحالة تشكل خطرا على القلب. إذ يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أضعافاً، وقد تبدأ عملية تجلط الدم.


وقال الطبيب:" إذا تجاهلتَ هذا الأمر، فقد تتعرض لمشكلات خطيرة".
 ويمكن، حسب الأخصائي، اكتشاف حقيقة وجود مشاكل في الدم ليس فقط أثناء فحص الدم في المختبر. فهناك أعراض تشير إلى وجود مشكلة بدون أي تشخيص. على سبيل المثال، الصداع المتكرر والدوخة المنتظمة قد تدل على زيادة كثافة الدم.


وأضاف الأخصائي قائلا إن" النقر في أطراف الأصابع هو أيضا سبب لزيارة عيادة الطبيب، لكن لا يمكنك بنفسك  وصف أدوية ترقّق الدم. ولا يمكن اختيارها إلا من قبل الطبيب، وذلك بناء على فحص المريض ومعدلات تخثر الدم".


ولكن يمكنك بمفردك مواجهة المشكلة بوسائل مبتكرة، مثل شرب المزيد من الماء النقي والإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول الملح".


ونقلت صحيفة "بودموسكوفييه سيغودنيا" عن الأخصائي الروسي قوله: "تتحسن جودة الدم أيضا بفضل المشي والنشاط البدني، لكن الإجهاد له تأثير سلبي".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7_577721_highres

منها تخفيض الوزن.. فوائد صحية عديدة لخل التفاح

180706544928

مخاطر الإفراط في تناول الملح.. والاستغناء عنه أيضاً

1640548186

ما سبب التحذيرات من مشاركة منتجات وأدوات التجميل مع الآخرين؟

2021_3_31_15_32_6_337

عرضان في الصباح يكشفان الاصابة بسرطان الرئة

238491

ممارسة خاطئة عند اذابة المواد الغذائية ..احذرها !

202201030230593059

عرض رئيسي يكشف نقص فيتامين B12 بالجسم

أخبار متعلقة
2022_4_23_16_7_26_537

في منطقتين بالجسم .. ألم يكشف الإصابة بنوبة قلبية

2023_4_13_22_18_8_447

طبيب يحذر من تناول هذه الفيتامينات دون استشارة الطبيب

جفاف-الجلد

4 فئات أكثر عرضة للجفاف خلال رمضان