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مادة غذائية شائعة تقي من الالتهابات

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الوكيل الإخباري- أشارت أدلة طبية جديدة إلى أن تناول منتجات التوت البري كالعصائر والمكملات وسيلة فعّالة للوقاية من التهابات المسالك البولية قبل أن تبدأ، خاصة لدى النساء كونهن الأكثر إصابة بهذه الالتهابات.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة فليندرز الأسترالية المتخصصة في البحث العلمي، أن عصير التوت البري ومكملاته تقلل من خطر تكرار عدوى المسالك البولية عند النساء بأكثر من الربع، وعند الأطفال بأكثر من النصف، وبالنسبة للمعرضين للإصابة بهذا الالتهاب بعد التدخلات الطبية بنسبة 53%.

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ووفق موقع "ساينس دايلي"، اعتمدت الباحثون على مراجعة 42 تجربة و50 دراسة سابقة للوصول إلى هذه النتائج، والتي أكّدت فاعلية مكملات وأقراص التوت البري في منع تكرار العدوى.


وعلى الرغم من أن علاج التهاب المسالك البولية سهل بالمضادات الحيوية، وأحياناً ينجح من جرعة واحدة، إلا أن تكرار العدوى شائع، ما يشكل مخاطر.


وقالت الدكتورة جاكلين ستيفنز الباحثة المشاركة: "إذا استمر التهاب المسالك البولية دون علاج، قد ينتقل إلى الكلى ويسبب الألم والمزيد من المضاعفات، لذا فإن الوقاية هي الطريقة الأكثر فعالية لتقليل المخاطر".


وتشير تقارير طبية إلى أن ثلث النساء تصبن بالتهاب المسالك البولية مرة واحدة في الحياة على الأقل.

 

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