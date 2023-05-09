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الثلاثاء، 09-05-2023 10:14 ص

كيف تعرف إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع-ضغط-الدم-المزمن


الوكيل الإخباري- تقول منظمة الصحة العالمية إن ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعا جدا (140/90 مليمترا زئبقيا أو أكثر)، وهو مرض شائع ويمكن أن يكون خطيرا إذا تُرك من دون علاج.


كيف تعرف إذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم؟
وفقا لمنظمة الصحة، فقد لا يشعر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم بأي أعراض، ويعد فحص ضغط الدم الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان المرء مصابا بارتفاع ضغط الدم أو لا.

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قياس ضغط الدم
يقاس ضغط الدم برقمين؛ ويمثل الرقم الأول (الانقباضي) الضغط داخل الأوعية الدموية أثناء انقباض القلب أو نبضه، ويمثل الرقم الثاني (الانبساطي) الضغط داخل الأوعية أثناء فترة راحة القلب بين النبضات.


وتُشخَّص الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا أظهر قياسه في يومين مختلفين أن ضغط الدم الانقباضي في كلا اليومين يساوي أو يتجاوز 140 مليمترا زئبقيا و/أو أن ضغط الدم الانبساطي في كلا اليومين يساوي أو يتجاوز 90 مليمترا زئبقيا.


أعراض ارتفاع ضغط الدم
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يشعرون بأي أعراض، ويمكن أن يسبّب ضغط الدم المرتفع جدا الصداع وتغيُّم الرؤية وألما صدريا وأعراضا أخرى.


ويمكن أن تظهر على الأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع جدا (الذي يبلغ عادة 180/120 مليمترا زئبقيا أو أكثر) أعراض تشمل ما يلي:
الصداع
الألم الصدري
الدوخة
صعوبة التنفس
الغثيان
القيء
تغيُّم الرؤية أو غيره من تغيّرات الرؤية
القلق
الارتباك
الطنين في الأذنين
النزيف الأنفي
عدم انتظام ضربات القلب

هل شرب الماء يؤدي إلى خفض ضغط الدم؟
شرب الماء مهم لصحتك، لكنه ليس علاجا ولا يؤدي إلى خفض الدم المرتفع، ويجب عليك مراجعة الطبيب.


مع ذلك، فإن شرب الماء والبقاء رطبا بشكل صحيح يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي. بشكل عام، يوصى بشرب 8 أكواب من الماء يوميا، ومن المهم ملاحظة أن بعض الأطعمة -مثل الفواكه والخضراوات- تحتوي أيضا على الماء.

 

الجزيرة

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