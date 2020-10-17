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السبت، 17-10-2020 04:27 م

5 علاجات منزلية لوقف الشيب المبكر

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الوكيل الإخباري- يرتبط الشيب عادة بالتقدم في السن، إلا أننا أصبحنا نلاحظ ظهور الشعر الأبيض لدى النساء والرجال بدءا من عمر الثلاثينات.

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وتساعد العلاجات المنزلية في تحسين نمو الشعر إلى جعله قويا وناعما، هناك حلول طبيعية لكل شيء في المنزل.

 

القهوة السوداء


استخدام القهوة السوداء بشكل منتظم يُساعد على صبغ الشعر باللون البني الداكن، ويغطي الشيب الموجود في الشعر، والطريقة هي غلي القهوة السوداء، ثم وضعها حتى تبرد.
بعد ذلك قم بوضع القهوة على الشعر، وتدليكها جيدا، مع إبقاء القهوة على الشعر مدة 20 دقيقة، ثم غسله بالماء فقط، وتِكرر هذه العملية مرتين أسبوعيا.

أوراق الكاري


تحتوي أوراق الكاري أيضا على مركبات نشطة بيولوجيا تساعد في توفير العناصر الغذائية الصحية لشعرك، وكذلك في منع الشعر الرمادي في سن مبكرة.



وضع المحلول على الشعر وتوزيعه عليه ثم تدليك فروة الرأس، وتغطية الشعر بالكامل مدة ساعة واحدة، ثم غسله بشامبو، وتِكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.


أملا


أملا هو علاج منزلي مفيد للغاية للعناية بالشعر، ولا يقوي شعرك فحسب، بل يمكنه أيضا وقف الشيب، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة وفيتامين C.
وتذكر أن تقوم بتطبيقه على الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

 

زيت جوز الهند والليمون


تساعد الخصائص المغذية لزيت جوز الهند في الحفاظ على شعرك الرمادي الكثيف والجاف وترطيبه، كما أنها تعيد شعرك إلى لونه الطبيعي ببطء.

 

قشور البطاطا


تساعد قشور البطاطا علي وقف الشيب المبكر، نظرا لاحتوائها على المزيد من النشويات، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وفعاليتها في القضاء على الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيخوخة، وتحتوي على الفيتامين C ومواد النياستين والريبوفلافين التي تغذي الشعر بالعمق وتزيد من قوته ولمعانه، ما يقي من الشيب ويجعل الشعر الأبيض الموجود يستعيد لونه الأساسي.






 




 

 


 

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