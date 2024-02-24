5 فوائد لزيت البرتقال

الوكيل الإخباري - زيت البرتقال من الزيوت التي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المتعددة التي تقدم الكثير من الفوائد لصحة الجسم ومن ثم يحمي من فرص الإصابة بالأمراض، ويزيد من مناعة الجسم.



فوائد زيت البرتقال

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها زيت البرتقال لصحة الجسم من بينها:

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1- مضاد للميكروبات

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن زيت البرتقال بمثابة مضاد قوي للميكروبات حتى مع استعمال كميات قليلة منه دون ظهور أي أضرار على الأطعمة الأخرى وبالتالي الحفاظ على الأطعمة من التلف أو نمو البكتيريا والفطريات.



2- الحد من الاكتئاب

يساهم زيت البرتقال بشكل كبير في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وذلك بعد استنشاق زيت البرتقال، لذلك ينصح بعض الأطباء في حالة بداية ظهور أي أعراض، لأنه يعطي نتائج فعالة عند استعماله بشكل منتظم.



3- التخلص من الألم

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن زيت البرتقال له خصائص فعالة في السيطرة على الألم حيث يساعد استعمال زيت البرتقال بشكل موضعي على تخفيف الألم خاصًة للأشخاص الذين يعانون من كسور العظام، ولكن يجب الحرص على استعماله بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.



4- الوقاية من السرطان

يتميز زيت البرتقال باحتوائه على مادة الليمونين التي تساعد في الوقاية من فرص الإصابة بالسرطان أو علاجه في بعض الحالات حيث يثبط زيت البرتقال نمو خلايا سرطان القولون والرئة والبروستاتا، وذلك عن طريق استنشاق زيت البرتقال أو استخدامه في الأطعمة.



5- فقدان الوزن

أكدت نتائج بعض الدراسات، أن زيت البرتقال يمكن أن يعزز فقدان الوزن وانخفاض مستويات الكوليسترول بالدم، وبالتالي يمكن استخدام زيت البرتقال بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج أو تناول مكملات زيت البرتقال تحت إشراف الطبيب المختص.

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