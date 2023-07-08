6 خطوات يجب اتباعها اذا شعرت بألم الصدر المفاجئ

الوكيل الإخباري- يحدث ألم الصدر في بعض الحالات بسبب تجلط الدم في الشريان التاجي، الذي يسمى عادًة نوبة قلبية، وينتج عن انسداد الشرايين التاجية، كما قد تؤدي الذبحة الصدرية أيضًا إلى ألم في الصدر، لكن إليك مجموعة من الإسعافات الأولية التي قد تساعد قبل وصول سيارة الإسعاف.

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نستعرض في التقرير التالي، خطوات الإسعافات الأولية عند ألم الصدر المفاجئ، وفقًا لموقع "Mayo clinic"، وجمعية الصليب الأحمر.



أعراض ألم الصدر المفاجئ



تظهر الأعراض التالية مصاحبة للألم الحاد والطاعن:



-ألم في الجزء العلوي من الجسم؛ قد ينتشر إلى الإبط الأيسر والذراع والرقبة.



-غالبًا ما يكون الشخص مصابًا بعرق بارد.



-قد يصاب بالغثيان.



-قد يواجه صعوبة في التنفس.



-تتعرض النساء على وجه الخصوص للتعب الشديد والغثيان والقيء أو آلام الظهر.



الإسعافات الأولية عند ألم الصدر المفاجئ



-يجب التواصل مع الطوارئ في أقرب وقت ممكن، من خلال الاتصال بالطبيب المعالج أو المستشفيات.



-يجب ابتعاد المصاب التام عن قيادة السيارة، لعدم تعريض المارة والأشخاص للخطر.



-إعطاء المصاب إسبرين، الأسبرين من مضادات تخثر الدم، ويعمل على منع تكوّن الجلطات، كما يحافظ على استمرار تدفق الدم عبر الشريان المتضيّق الذي أدى إلى حدوث النوبة القلبية، لكن لا يوصي الأطباء بإعطاء الأسبرين للأشخاص الذين عانوا من إصابة أو حساسية من مضادات تخثر الدم أو مشكلات في النزيف.



-إعطاء دواء النترات الذي يحصل عليه بعض المصابين، خاصًة إذا كانت الإصابة نوبة قلبية.



-مراقبة التنفس والدورة الدموية للمصاب.



-توصي جمعية القلب الأمريكية ببدء الإنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط، ادفع صدر الشخص بقوة وسرعة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.



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