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الثلاثاء، 26-01-2021 11:45 ص

6 علامات هامة تكشف المعاناة من الاكتئاب!

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من الاكتئاب بين الحين والآخر. ومن المهم في هذه الحالة التعرف على الأعراض من أجل منع تفاقم الحالة وهذه أبرزها.

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- الاضطرابات الهضمية التي يمكن أن تظهر بأشكال مختلفة بحسب ما تشير إليه الدراسات المختلفة التي تتناول موضوع الاكتئاب.


- التعب الدائم، فهذه الحالة النفسية تؤدي إلى تراجع الطاقة والرغبة في القيام بأي أمر. ولهذا يلجأ معظم الأشخاص الذين يعانون منها إلى الجلوس ومشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو.


- سرعة الانفعال، فالاكتئاب لا يعني دائماً الحزن. بل إنه يمكن أن يرتبط بسرعة الغضب أيضاً.


- من الممكن أن يعاني مرضى الاكتئاب من عدم القدرة على النوم بشكل سليم.


- يمكن أن تؤثر هذه الحالة سلباً على القدرة على التركيز في مجالات الحياة المختلفة.


- كذلك قد يواجه من يعاني من مشكلة الاكتئاب الشعور الدائم بالذنب. فهذا يجعله يعتقد أنه شخص سيئ وأنه يشكل عبئاً على الأشخاص المحيطين به. كذلك أشارت دراسة حديثة إلى أن الاكتئاب يسبب تراجع القدرة على التفكير العقلاني وعلى حل المشاكل، ما يؤدي إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء.

 

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