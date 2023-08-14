6 نصائح للتخلص من تعرق الظهر في الصيف

الوكيل الاخباري-

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يشكو بعض الأشخاص من التعرق في منظقة الظهر خلال فصل الصيف، ما يعرضهم للإحراج، لذا لحسن الحظ هناك مجموعة من الطرق التي قد تساعد على التخلص من العرق في الظهر.التخلص من تعرق الظهر في الصيف1-الملابستساعد الملابس في تقليل التعرق، فيما يلي بعض النصائح لارتداء الملابس عند التعرق المفرط:-ارتداء أقمشة خفيفة تسمح بمرور الهواء وذات تهوية جيدة.-تساعد الألوان الفاتحة أيضًا على عكس الشمس بدلاً من امتصاصها، لذا فإن ارتداء اللون الأبيض يساعد في الحفاظ على برودة الجسم وتقليل التعرق.-اختيار الألوان الداكنة أو الأنماط المشتتة التي تخفي العرق-وضع طبقات من الملابس بحيث لا يكون العرق مرئيًا على الطبقة الخارجية.2-تجنب الأطعمة الحارةيوصي خبراء التغذية بتجنب تناول الأطعمة الحارة سواء في العمل أو المقابلات الاجتماعية تجنبًا للتعرق من تلك المنطقة، حيث تتفاعل أجسامنا مع الأطعمة الحارة بنفس الطريقة التي تتفاعل بها مع أي حرارة أخرى، فهي تحاول تبريد الأشياء؛ ما يؤدي إلى التعرق.3-تجنب الكافيينيعد شرب الكافيين غير مستحسن لأنه يحفز الغدد الكظرية ويؤدي إلى تعرق راحة اليد والقدمين وتحت الإبط، في بعض الأحيان يتعرض الظهر للتعرق أيضًا، يوجد الكافيين في القهوة والشاي والشيكولاتة.4-تناول الأطعمةيمكن أن يساعد تناول وجبات أصغر بانتظام في الحفاظ على برودة الجسم، حيث إن الحرارة الأيضية ضرورية لتفتيت الطعام، إن الحفاظ على رطوبة الجسم جيدًا سيحافظ أيضًا على انخفاض درجة حرارة الجسم.5-المبردات في المنزلقد تساعد بعض النصائح الفعالة في المنزل على تبريد الجسم كالتالي:-وضع وعاء من الثلج أمام مروحة لتوزيع الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة.-إبقاء الستائر العادية والستائر منسدلة خلال النهار لمنع أشعة الشمس من ارتفاع درجة حرارة الغرفة.-حاول البقاء في الظل إذا كنت بالخارج.6-الاهتمام بالجسم عند الخروج-الاحتفاظ بالمرطبات الخاصة في الثلاجة للحصول على تأثير التبريد عند وضعها.-الحصول على مروحة محمولة.-الحفاظ على برودة الرأس عن طريق ارتداء القبعات واسعة الحواف.-ارتداء الأحذية المفتوحة للحفاظ على برودة القدمين.