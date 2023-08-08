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الثلاثاء، 08-08-2023 08:26 م

تحذير من الإفراط في هذا المشروب: قد يسبب الوفاة

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الوكيل الاخباري- هناك مشروب شهير، يعتاد بعض الأشخاص على تناوله بكميات كبيرة في فصل الصيف، دون الانتباه للأضرار التي قد يسببها لصحتهم عند الإفراط فيه، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.اضافة اعلان



وقال شعبان إن المشروب الشهير الذي يقصده هو "الماء"، مشيرًا إلى خطورة الأضرار التي قد يسببها للجسم عند تناوله بشكل مفرط في الصيف.

وأضاف أن الكلى تواجه صعوبة كبيرة في التخلص من الماء الزائد عن حاجة الجسم عند الإسراف فيه، مما يؤدي إلى نقص الصوديوم بالدم واضطراب وظائف المخ واختلال الوعي.

وأوصي العميد الأسبق لمعهد القلب بشرب 3 لترًا من الماء في اليوم فقط، لأن أضرار الإفراط فيد قد تصل إلى حد الوفاة، موضحًا أن علاج المشكلات الناتجة عن الإكثار منه يتمثل في:

- التوقف عن شرب المزيد من الماء.

- تناول مدرات البول.

- تناول أقراص أو محلول الصوديوم، لضبط مستوياته في الدم.

 




 

 


 

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