هذا ما يحدث لجسمك عند عدم الاستحمام لشهور

الوكيل الإخباري- الاستحمام من الأمور الضرورية التي يجب على الجميع الاهتمام بها، وخاصة في فصل الصيف، للتخلص من العرق والأضرار المحتملة التي قد يسببها.

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نوضح في السطور التالية، ما يحدث للجسم عند عدم الاستحمام لشهور، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".



ماذا يحدث إذا لم تستحم لشهور؟



إذا لم تستحم لبضعة أيام، فقد تعاني من رائحة الجسم الكريهة، حيث تميل خلايا الجلد الميتة والعرق والزيوت أيضًا إلى التراكم، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام، وبالتالي ظهور حب الشباب لدى الأشخاص المعرضين لها.



وقد يؤدي قضاء أشهر دون استحمام إلى الإصابة بالتهاب الجلد المهمل، وهي حالة تتكون فيها بقع بنية من الخلايا الميتة والأوساخ والعرق على الجلد، وتميل هذه الحالة إلى التأثير على الأشخاص غير القادرين على تنظيف أجسادهم بشكل كافٍ بسبب حالة صحية جسدية أو عقلية، ويمكن أن تحدث الإصابة بها أيضًا بعد الجراحة عندما يخشى المريض تنظيف المنطقة المحيطة بالشق أو يجد أنه من المؤلم القيام بذلك.



كم من الوقت يمكنك قضائه دون استحمام؟

تعتمد المدة التي يمكنك قضائها دون استحمام على أنشطتك اليومية، ومدى اتساخك أو تعرقك، وأنواع المواد المسببة للحساسية أو المواد الكيميائية التي تتعرض لها.



ماذا يحدث إذا قمت بالاستحمام أكثر من اللازم؟

يمكن أن يؤثر الاستحمام كثيرًا على وظيفة الحاجز الواقي للجلد، حيث تحتوي البشرة الصحية على طبقة طبيعية من الزيت والبكتيريا تساعد على حمايتها من الجفاف.



وقد يؤدي التعرض المفرط للصابون والماء - وخاصة الماء الساخن، إلى تجريد الطبقة الواقية من الجلد، مما قد يتسبب في جفاف الجلد وتقشره والحكة، ويمكن أن تكون هذه مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مثل الصدفية أو الإكزيما.



كم مرة يجب على البالغين الاستحمام؟

الاستحمام يوميًا ليس بالضرورة غير صحي، لكن قد لا تحتاج إلى ذلك، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يكفي الاستحمام لكامل الجسم كل يومين أو حتى كل يوم ثالث.



في الأيام التي لا تستحم فيها، استخدم منشفة نظيفة لمسح جسدك، ويجب أيضًا غسل الوجه كل ليلة لإزالة الأوساخ والمكياج والواقي من الشمس - وكلها أشياء يمكن أن تسد المسام.



ومن أهم خطوات النظافة الشخصية التي يمكنك اتخاذها هي غسل يديك بشكل صحيح ومتكرر.



نصائح صحية للاستحمام

عندما تستحم، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية بشرتك: وتشمل ما يلي:



- استخدم الماء الدافئ وليس الساخن، حيث يمكن أن يجرد الماء الساخن البشرة من زيوتها الواقية، مثل الزهم.



- 5 إلى 10 دقائق مدة مثالية للاستحمام، فإذا بقيت في الماء لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف بشرتك.



- استخدم صابون غير جاف، سواء كنت تفضل لوحًا أو منظفًا سائلًا للجسم، فاختر واحدًا مصنّفًا على أنه مرطب للمساعدة في الحفاظ على رطوبة بشرتك.



- استخدم الصابون فقط في مناطق محددة من الجسم، والتي تكون معرضة للرائحة، مثل الإبطين والأربية والأرداف والقدمين.



- عند استخدام اللوفة أو المنشفة، فلا تفرك بشرتك بشدة.



- استخدام المرطبات بعد الاستحمام، وخاصة إذا كانت بشرتك تميل إلى أن تكون جافة أو حساسة.



- تغيير المناشف الخاصة بك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والأهم من ذلك، اترك المناشف تجف تمامًا بين الاستخدامات.



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