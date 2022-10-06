7 طرق طبيعية لعلاج الدوخة في المنزل

الوكيل الإخباري-الدوخة هو شعور بالدوار يحدث دون أي حركة مصاحبة، وهو ناتج عن إخبار حواسك لعقلك بأن جسمك غير متوازن، على الرغم من أنه ليس كذلك، والدوخة هي أحد أعراض حالة صحية كامنة، وليست مرضاً في حد ذاتها، إذ يمكن أن تحدث نتيجة لعدة مشاكل صحية مختلفة.

وتحدث بعض أنواع الدوخة مرة واحدة فقط، فيما تستمر بعض الأنواع الأخرى في التكرار حتى يتم العثور على المشكلة الأساسية، وأحد أكثر أنواع الدوخة شيوعاً هو الدوخة الناتجة عن ترسبات في الأذن الداخلية. ومن أسباب الدوخة أيضاً التهاب العصب الدهليزي، والسكتة الدماغية، وإصابات الرأس أو الرقبة، ومرض مينيير، وجميعها حالات أخرى يمكن أن تسبب الدوار، لذلك إذا كنتِ تعانين من الدوخة.

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هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها للتخلص من هذا الإحساس.



1-مناورة إيبلي

تُعرف أيضاً بمناورة إعادة التموضع، وهي أول إستراتيجية لكثير من الأشخاص الذين يعانون من الدوخة، وتشير الأبحاث إلى أن مناورة إيبلي فعّالة للغاية للأشخاص الذين يعانون من الدوار الناتج عن ترسبات في الأذن الداخلية، ويمكنك إجراء المناورة في المنزل باتباع هذا الإجراء البسيط:

- ابدأ بالجلوس على سطح مستوٍ، وضع وسادة خلفك، بحيث تكون رجلاكِ ممدودتين.

- أدير رأسك 45 درجة إلى اليمين.

- استلقي سريعاً مع إسناد رأسك على الوسادة، وابقى في هذا الشكل لمدة 30 ثانية على الأقل.

- أدير رأسك ببطء إلى اليسار، 90 درجة كاملة، دون رفع رقبتك.

- حرك جسدك بالكامل إلى اليسار، بحيث تكون على جانبك الأيسر تماماً.

- ارجع ببطء إلى شكلك الأصلي، وتطلع إلى الأمام، واجلس بشكل مستقيم.



يمكنك تكرار المناورة ثلاث مرات متتالية، وقد تشعر بالدوار أثناء كل حركة.



2- اليوجا

من المعروف أن اليوجا والتاي تشي يقللان من الإجهاد مع زيادة المرونة والتوازن، والعلاج الطبيعي الذي يتم إجراؤه في العيادات الخارجية يدرب عقلك على تعويض سبب الدوار، ويمكن أن تحاكي التمارين التي تمارسينها في المنزل هذا التأثير.

جرّب تمارين اليوجا البسيطة، مثل تمرين الطفل، عندما تشعرين بالدوار، ولكن احذر بشأن أي شيء ينطوي على الانحناء المفاجئ للأمام؛ لأنَّ ذلك قد يجعل أعراضك أقوى بشكل مؤقت.





3- الماء

تحدث الدوخة أحياناً بسبب الجفاف البسيط، ولعل أفضل طريقة للبقاء رطبة هي ببساطة شرب الكثير من الماء. راقب كمية الماء التي تشربها ، وحاول أن تضع في اعتبارك الظروف الحارّة والرطبة والتعرّق التي قد تجعلك تفقد المزيد من السوائل.

وخطط لشرب المزيد من الماء في الأوقات التي تميل فيها إلى الجفاف، فقد تجد أن مجرد زيادة كمية المياه التي تشربها يساعد على تقليل نوبات الدوخة.



4- فيتامين دال

إذا كنتِ تعتقدين أن الدوخة لديكِ مرتبطة بشيء لا تحصلين عليه في نظامك الغذائي، فقد تكونين على صواب، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن نقص فيتامين دال D يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من الدوار الناتج عن الأذن، وهو السبب الأكثر شيوعاً للدوخة.

ويمكن أن يمنحك كوب من الحليب المدعم أو عصير البرتقال والتونة المعلبة، وحتى صفار البيض، دفعة قوية من فيتامين دي، واطلبي من طبيبك فحص مستويات فيتامين دي لديك؛ كي تكتشف أي نقص حاصل، وتناول مكمل غذائي لتعويض النقص.



5- الكركم

يمكن استخدام جذور نبات الكركم في علاج الدوخة، ومن المعروف أن لها استخدامات طبية مختلفة، يحتوي الكركم على خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للأكسدة، ويستخدم الكركم في الطب التقليدي لإدارة الحالات المختلفة، كما يمكنك تطبيق معجون الكركم موضعياً على جبهتك لتقليل أعراض الدوخة.



6- الزعفران

من المعروف أن الزعفران منشّط للدماغ، وله خصائص واقية للدماغ، وهو يعزز قوة الجسم ويمنع التراكم المفرط للمواد التي تسبب مشاكل في الأذن، لذلك يمكنك إضافة الزعفران إلى طعامك أو تحضير شاي الزعفران وشربه، للتخلص من الدوخة.



7- الكمون

للكمون والكمون الأسود آثار مفيدة في التعامل مع الدوخة، ويمكنك إضافة بعض الكمون إلى أغذيتك اليومية، كما يمكن أيضاً غلي بعض الكمون في الماء، ثم شرب هذا المحلول للتخلص من الدوخة. وفقا للمواقع الطبية "

healthline.com- pharmeasy.in "















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