7 مشكلات صحية تسبب التهاب الحلق

الوكيل الإخباري- يعتبر التهاب الحلق شكوى متكررة خاصًة في فصل الشتاء، وقد يكون سببه الإصابة بفيروس الإنفلونزا، ولكن في بعض الأحيان عند تكرار الإصابة بالتهاب الحلق قد يشير ذلك إلى مشكلة صحية أخرى.



في السطور التالية، نوضح أبرز الحالات المرضية التي قد يشير إليها التهاب الحلق، وذلك وفقًا لما جاء في موقع "Healthline".





حالات مرضية قد يشير إليها التهاب الحلق

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1- فيروس كورونا

يعتبر التهاب الحلق من الأعراض الشائعة عند الإصابة بفيروس كورونا، حيث يمكن أن يسبب الفيروس مجموعة من الأعراض، بما في ذلك ما يلي:



- حمى أو قشعريرة.



- السعال.



- ضيق في التنفس.



- آلام الجسم.



- صداع الراس.



- فقدان حاسة التذوق أو الشم.



- احتقان الأنف أو سيلان الأنف.



وقال مايكل ليرنر، طبيب أمراض الحنجرة بجامعة ييل للصحة، إن أحد تقارير منظمة الصحة العالمية، الصادرة في فبراير الماضي، أكدت أن الأعراض الأكثر شيوعًا لـ 55924 حالة ثبت إيجابية إصابتها معمليًّا بفيروس كورونا، تشمل التهاب الحلق بنسبة 13.9%، الحمى بنسبة 87.9%، السعال الجاف بنسبة 67.7% من المصابين، وفقًا لما ذكره موقع "Health".



2- نزلات البرد والأنفلونزا

يعتبر احتقان الحلق من الأعراض الأكثر شيوعًا للأمراض المعدية التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، نتيجة لتأثر الجسم ببرودة الطقس.





3- الالتهابات البكتيرية

يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية أيضًا في الشعور التهاب الحلق، خاصة تلك التي تصيب الحلق واللوزتين تسببها بكتيريا المجموعة A Streptococcus.



يمثل التهاب الحلق العقدي ما يقرب من 20-30% لحالات التهاب الحلق عند الأطفال، حيث يمكن أن يسبب التهاب اللوزتين وقد يكون عرضًا لأحد الأمراض المنقولة جنسياً مثل السيلان والكلاميديا.



4- الحساسية

عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح والعشب ووبر الحيوانات الأليفة، فإنه يطلق مواد كيميائية تسبب أعراضًا مثل احتقان الأنف والعينين الدامعة والعطس وتهيج الحلق.



يمكن أن يتساقط المخاط الزائد في الأنف إلى أسفل الحلق، وهذا ما يسمى بالتنقيط الأنفي الخلفي ويمكن أن يهيج الحلق.



5- أنواع معينة من الإصابات

يمكن أن تسبب أنواع معينة من الإصابات ألمًا في الحلق، فقد يؤدي انحشار قطعة من الطعام في الحلق أيضًا إلى تهيجه.



كما يؤدي الاستخدام المتكرر للحلق إلى إجهاد الحبال الصوتية وعضلات الحلق، حيث يمكن أن تصاب بالتهاب الحلق بعد الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ أو الغناء لفترة طويلة من الزمن.





6- ارتجاع المرئ

يعد ارتجاع المرئ حالة يرتد فيها الحمض من المعدة إلى المريء "الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة"، حيث يحرق الحمض المريء والحلق، مما يسبب أعراضًا مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.



الارتجاع الحنجري البلعومي (LPR)، المعروف أيضًا باسم الارتجاع الصامت، يمكن أن يتسبب أيضًا في عودة الحمض من المعدة إلى المريء أو الحلق، مما يؤدي إلى التهاب الحلق.



7- الإصابة بالأورام

يعد ورم الحلق أو الحنجرة أو اللسان سببًا أقل شيوعًا لالتهاب الحلق، لكن قد يكون التهاب الحلق علامة على الإصابة بالسرطان، فإنه لا يختفي بعد أيام قليلة.

الكونسلتو الطبي