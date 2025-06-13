الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع

05:57 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734115 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بحثا خلاله تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران، والجهود المبذولة لخفض التصعيد. اضافة اعلان





وأكّد الوزيران إدانة العدوان الإسرائيلي، وضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع الذي سيمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.



كما أكّدا ضرورة إنهاء جميع جذور التوتر والصراع في المنطقة.