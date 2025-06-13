الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع

وأكّد الوزيران إدانة العدوان الإسرائيلي، وضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع الذي سيمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.
كما أكّدا ضرورة إنهاء جميع جذور التوتر والصراع في المنطقة.
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