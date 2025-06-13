الجمعة 2025-06-13 08:05 م
 

الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين
 
الجمعة، 13-06-2025 05:57 م
الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بحثا خلاله تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.اضافة اعلان


وأكّد الوزيران إدانة العدوان الإسرائيلي، وضرورة تكاتف الجهود للحؤول دون دفع المنطقة نحو المزيد من الصراع الذي سيمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها. 

كما أكّدا ضرورة إنهاء جميع جذور التوتر والصراع في المنطقة.
 
gnews

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