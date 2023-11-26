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الأحد، 26-11-2023 01:36 م

8 أطعمة تحمل السر لهضم سهل وسريع.. جربها الآن

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الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على عملية هضم سليمة، وتحديدًا بشكل أسرع، من الأهداف الصحية، التي يوصي الخبراء بضرورة الحرص على تحقيقها بطرق طبيعية.

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فإن هناك عددا من العناصر الغذائية المتنوعة التي يمكن تناولها في الوجبات المختلفة، والتي تساعد في تحسين عملية الهضم كما يلي:

 

1- الخضروات
تدعم الخضروات الجهاز الهضمي الصحي عن طريق إثراء الجسم بالألياف والمغنيسيوم وتشجيع نمو البكتيريا المفيدة في الجسم.

 

2- الشمندر أو البنجر
يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة بالبنجر أو الشمندر في عملية الهضم عن طريق تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية وإعطاء البراز حجمًا أكبر.

 

3- سمك السلمون
تمنح أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون ميزة تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل التهاب الأمعاء.

 

4- الزبادي
يمكن للبروبيوتيك، الموجود في الزبادي، تحسين عملية الهضم عن طريق تشجيع البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

 

5- التفاح
يحتوي التفاح على نوع من الألياف التي تعزز البكتيريا الصحية في المعدة وتساعد في تحسين عملية الهضم.

 

6- بذور الشيا
يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في عملية الهضم عن طريق تشجيع نمو البروبيوتيك في المعدة والحفاظ على انتظامها.

 

7- الحبوب الكاملة
تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تعزيز الهضم الصحي وتخفيف الإمساك وتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية.

 

8- الزنجبيل
يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل على تسريع مرور الطعام عبر المعدة، مما يخفف من بعض الآثار الجانبية لعملية الهضم البطيئة.

 

 

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