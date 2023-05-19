8 حلول جذريّة للقضاء على مشكلة توسّع المسام

الوكيل الاخباري- تقوم المسام المتوسّعة بتعكير صفاء البشرة ونعومة ملمسها، وهي من المشاكل التجميليّة التي تطال البشرات المُختلطة والدهنيّة، ولذا تعرّفوا فيما يلي على حلول طبيعيّة مئة بالمئة تفي بوعد القضاء عليها بشكل جذري.



يتمّ تعريف المسام على أنها فتحات صغيرة تظهر على سطح الجلد وتسمح له بالتنفّس وبالتخلّص من إفرازات العرق والدهون، أما توسع المسام فيظهر عادةً في المنطقة الوسطى من الوجه أي عند الجبين، والأنف، والذقن وهي مناطق غنيّة بالغدد الدهنيّة المسؤولة عن الإفرازات الزهميّة.

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ما هي أسباب توسّع المسام

تعاني المسام المتوسّعة من تراكم الغبار، والإفرازات، وبقايا الماكياج فيها، وتعمل هذه الشوائب على سدّ المسام مما يتسبّب بظهور الزيوان الذي يُعرف أيضاً تحت اسم الرؤوس السوداء. أما أبرز أسباب توسّع المسام فهي التالية:



• الزيادة في الإفرازات الزهميّة: وهي تتسبّب باتساع المسام من أجل التخلّص من هذه المواد الدهنيّة.

• الشمس: يتسبّب التعرّض للشمس في إنتاج البشرة للمزيد من الزهم بهدف حماية نفسها، مما يؤدي إلى توسّع المسام.

• كريم الأساس غير المناسب: يؤدي كريم الأساس السميك إلى منع البشرة من التنفّس، كما يؤدي بعض هذه الكريمات إلى التسبّب بجفاف الجلد.

• الإجهاد النفسي والنقص في النوم: من العوامل التي تؤثّر سلبياً على نوعيّة البشرة وتؤدي إلى توسّع مسامها نذكر: النظام الغذائي غير المتوازن، النقص في ساعات النوم، والإجهاد النفسي.

• شيخوخة البشرة: تفقد البشرة ليونتها لدى التقدّم في السن، ولكن الغدد الدهنيّة سوف تستمر في إنتاج الزهم مما يتسبّب بتوسّع المسام.

حيل مفيدة جداً

يُساعد إجراء بعض التعديلات على روتين العناية بالبشرة في التغلّب على مشكلة توسّع المسام، كما أن اعتماد ما يناسبكم من الحيل ممكن أن يؤمّن نتائج فعّالة في هذا المجال.



1- استعمال مستحضرات غير مُسبّبة للزيوان



يوصي أطباء الجلد بضرورة استعمال مستحضرات العناية والماكياج المذكور عليها أنها "غير مُسبّبة للزيوان"، "خالية من الزيوت"، أو "لا تسدّ المسام" على أن يتمّ تجنّب استعمال المستحضرات غير المرفقة بأي إشارة من تلك التي ذكرناها.



2- تنظيف الوجه مرتين يومياً



يُساعد تنظيف البشرة على إزالة الشوائب المتراكمة داخل المسام كما يحول دون تكدّس الإفرازات الزهميّة فيها. ويّشدّد أطباء الجلد على ضرورة الالتزام بالخطوات التالية:

• الابتعاد عن استعمال الماء الساخن الذي يؤدي إلى زيادة توسّع المسام واستبداله بالماء الفاتر عند غسل الوجه.

• تنظيف الوجه بنعومة، إذ يتسبب فرك البشرة أثناء تنظيفها إلى تعريضها للتحسّس وتوسّع المسام.

• استعمال مستحضرات تنظيف ناعمة على البشرة تحمي من زيادة الإفرازات الزهميّة، وبالتالي من توسّع المسام.