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السبت، 28-10-2023 10:37 ص

9 علامات تخبرك بحالتك الصحية- لاحظها على وجهك

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الوكيل الإخباري - الوجه هو أحد الأعضاء في جسم الإنسان الذي يمكن من خلاله الاستدلال على معلومات حول حالة الجسم الصحية، حيث يمكن أن تظهر عليه تغيرات نتيجة الإصابة ببعض الأمراض.

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تغيرات على الوجه تشير للحالة الصحية للجسم


1- اصفرار الوجه والعينين
يمكن أن يكون تغيير لون الوجه والعينين إلى الأصفر مؤشرًا على تراكم الفضلات في الجسم وتلف خلايا الدم الحمراء، قد يكون هذا مصاحبًا لمشاكل صحية خطيرة مثل التهاب الكبد وغيرها.


2- تساقط الشعر
تساقط الشعر يمكن أن يكون مؤشرًا على مشكلات مثل داء الثعلبة أو متلازمة تكيس المبايض لدى النساء. بعض الأدوية والمقويات يمكن أن تساعد في تجديد بصيلات الشعر.


3- العيون المنتفخة
العيون المنتفخة يمكن أن تنتج عن عدة أسباب مثل قلة النوم، ارتفاع مستويات الصوديوم، تغيرات هرمونية، والتقدم في العمر. قد تتسبب أحيانًا في مشاكل صحية أخرى.


4- نمو الشعر في مناطق غير مستحبة بالوجه
نمو الشعر في مناطق غير مستحبة بالوجه يمكن أن يكون عرضًا لمتلازمة تكيس المبايض لدى النساء أو لمشاكل في الدماغ أو الأعصاب.


5- الشفاه الجافة والنازفة
الشفاه الجافة والنازفة تكون شائعة في فصل الشتاء ويمكن أن تنجم عن الجفاف أو الحساسية أو تفاعل تحسسي مع بعض الأدوية أو العوامل الخارجية.


6- الشامات
الشامات عادةً ليست مصدر قلق، ولكن تغييرات غير طبيعية في شامة معينة يجب مراجعة الطبيب لفحصها، لأنها في بعض الأحيان يمكن أن تكون علامة كبيرة على السرطان.


7- الكلف
الكلف تظهر عادةً على وجه الإنسان بسبب التغيرات الهرمونية خلال الحمل أو عند استخدام بعض أدوية تحديد النسل، وتختفي غالباً بعد الحمل أو إيقاف تناول الأدوية.


8- تدلي الجفون
تدلي الجفون يمكن أن يكون طبيعيًا ولا يشكل مشكلة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون مؤشرًا على مشكلات في الدماغ أو الأعصاب.


9- نتوءات في الجفون
النتوءات في الجفون يمكن أن تكون علامة على مشكلات صحية مثل ارتفاع مستويات الكولسترول أو مشاكل في القلب.
وبمراقبة وجهك، يمكن أن تكون لديك فهم أفضل لصحتك وتكتشف مشاكل صحية مبكرة تحتاج إلى عناية طبية.

 

الكونسلتو 

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