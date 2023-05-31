9 علامات غريبة تستلزم فحص القلب

الوكيل الإخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن أمراض القلب تظهر أعراضها في ألم في الصدر أو تنميل في الذراع الأيسر، لكن لحسن الحظ هناك علامات متقدمة تشير إلى الإصابة بأحد المشكلات القلبية، التي تستلزم ضرورة اللجوء إلى الفحوصات الطبية.

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نستعرض في التقرير التالي، علامات غريبة تظهر على الجسم وتشير إلى ضرورة فحص القلب، وفقًا لموقع الحياة الصحي "Live strong".



علامات تشير إلى ضرورة فحص القلب



1-الشخير



يعتبر الشخير بصوت مرتفع علامة على انقطاع التنفس في أثناء النوم، هو أحد علامات الإصابة بأحد أمراض القلب أو الأوعية الدموية، كما يمكن أن يكون انقطاع التنفس أحد أسباب إلى عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.



2-تساقط شعر الساقين

يبدأ الشعر بشكل طبيعي في التساقط مع التقدم في العمر، تساعد العوامل الوراثية في تسريع التساقط، لكن تساقط شعر الساقين تحديدًا، يمكن أن يكون علامة على مرض الشرايين المحيطية "PAD"، أو ضعف الدورة الدموية الناتج عن تراكم الترسبات في الشرايين التي تمد الساقين والقدمين بالدم.



3-التعب

عندما تبدأ عضلة القلب أو الصمامات بالعمل بكفاءة أقل أو ببطء، فقد تتسبب في حدوث أعراض خفيفة جدًا مثل التعب، تعتبر إحدى علامات الإصابة بمشكلة في القلب هو التعب المستمر رغم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.



4-صعوبة صعود السلم

إذا وجدت أنه لم يعد بإمكانك تحمل أداء الأنشطة اليومية مثل صعود السلالم، فهذا دليل على أن المؤشر الخاص بك قد لا يكون في شكل قمة لأنه لا يمكنه ضخ الدم بشكل فعال إلى جسمك، يمكن أن يشير ضيق التنفس وعدم تحمل التمارين الرياضية إلى عدد من مشاكل القلب ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي أو اعتلال عضلة القلب أو مشاكل صمام القلب.



5-الخفقان

عندما تقصر الكهرباء القلب، قد يظهر ذلك على شكل قلق أو خفقان، هو عبارة عن ضربات قلب سريعة أو رفرفة في القلب.



6-الدوخة

يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى صعوبة وصول كمية كافية من الدم إلى الدماغ والأذن الداخلية، التي تحافظ على توازن الجسم، إذا لم يتمكن القلب من ضخ الدم إلى الدماغ، فتحدث الدوخة أو الدوار عند الوقوف أو الإصابة بالإغماء.



7-انسداد شرايين القلب

تظهر الأعراض بالتدريج عند انسداد شرايين القلب، مثل آلام غامضة حول الصدر والذراع والعنق والظهر، أثناء أداء أي نوع من التمارين أو المجهود.



8-نزيف اللثة

يرتبط التهاب دواعم السن وهي أحد أمراض اللثة، بارتفاع ضغط الدم الانقباضي وضعف التحكم في ضغط الدم خاصًة للأشخاص الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم.



9-زيادة المعدل الطبيعي أثناء الراحة

إذا كان لديك 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وبشكل مثالي أقل من 90 نبضة في الدقيقة، فهذا مؤشر على أن عضلة قلبك تعمل بشكل جيد، لقياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة، اتباع الخطوات التالية:



- ضع إصبع السبابة والوسطى على معصم أسفل الإبهام، أو على جانب واحد من الرقبة لمعرفة النبض.

-احسب عدد النبضات لمدة 30 ثانية.

-اضرب هذا الرقم في اثنين، لمعرفة ضرباتك في الدقيقة.



الكونسلتو الطبي

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