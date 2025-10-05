أخطاء شائعة في موسم الإنفلونزا تضاعف احتمالية الإصابة

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الخريف، ترتفع حالات الإصابة بـنزلات البرد والإنفلونزا، لكن جهاز مناعة قوي يمكنه التصدي للفيروسات قبل تحوّلها إلى عدوى. وفقًا للخبراء، هناك سلوكيات يومية خاطئة تضعف المناعة وتزيد من خطر المرض، أبرزها:

❌ 1. إهمال الراحة والنوم

أكدت الدراسات أن من ينامون أقل من 7 ساعات يوميًا ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بالزكام ثلاث مرات مقارنة بمن ينامون 8 ساعات أو أكثر.

❌ 2. الخروج من المنزل عند المرض

الحمى، السعال، وسيلان الأنف مؤشرات تستوجب البقاء في المنزل لحماية الآخرين، وينطبق الأمر أيضًا على الأطفال، الذين يُفضل إبقاؤهم في المنزل 24 ساعة على الأقل بعد زوال الحمى.

❌ 3. إهمال غسل اليدين

أحد أبرز أسباب انتشار العدوى، خاصة عند لمس الوجه أو عدم تغطية الفم والأنف أثناء العطس أو السعال.

❌ 4. سوء التغذية والجفاف

سوء التغذية وقلة شرب الماء يُضعفان دفاعات الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.





✅ نصائح وقائية مهمة:

احصل على لقاح الإنفلونزا في سبتمبر أو أكتوبر.

ارتدِ الكمامة عند الشعور بالمرض أو عند مخالطة أشخاص من الفئات الضعيفة مثل كبار السن.

استشر الطبيب إذا استمرت الحمى أكثر من 3 أيام أو ظهرت صعوبات في التنفس.



وتُذكّر خبيرة الإتيكيت جاكي فيرنون بأن هذه السلوكيات ليست فقط وقائية، بل تعكس احترامنا للآخرين واهتمامنا بصحتهم.