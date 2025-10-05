الأحد 2025-10-05 04:21 م
 

أخطاء شائعة في موسم الإنفلونزا تضاعف احتمالية الإصابة

5
تعبيرية
 
الأحد، 05-10-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-   مع دخول فصل الخريف، ترتفع حالات الإصابة بـنزلات البرد والإنفلونزا، لكن جهاز مناعة قوي يمكنه التصدي للفيروسات قبل تحوّلها إلى عدوى. وفقًا للخبراء، هناك سلوكيات يومية خاطئة تضعف المناعة وتزيد من خطر المرض، أبرزها:

اضافة اعلان


❌ 1. إهمال الراحة والنوم
أكدت الدراسات أن من ينامون أقل من 7 ساعات يوميًا ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بالزكام ثلاث مرات مقارنة بمن ينامون 8 ساعات أو أكثر.
❌ 2. الخروج من المنزل عند المرض
الحمى، السعال، وسيلان الأنف مؤشرات تستوجب البقاء في المنزل لحماية الآخرين، وينطبق الأمر أيضًا على الأطفال، الذين يُفضل إبقاؤهم في المنزل 24 ساعة على الأقل بعد زوال الحمى.
❌ 3. إهمال غسل اليدين
أحد أبرز أسباب انتشار العدوى، خاصة عند لمس الوجه أو عدم تغطية الفم والأنف أثناء العطس أو السعال.
❌ 4. سوء التغذية والجفاف
سوء التغذية وقلة شرب الماء يُضعفان دفاعات الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.


✅ نصائح وقائية مهمة:
احصل على لقاح الإنفلونزا في سبتمبر أو أكتوبر.
ارتدِ الكمامة عند الشعور بالمرض أو عند مخالطة أشخاص من الفئات الضعيفة مثل كبار السن.
استشر الطبيب إذا استمرت الحمى أكثر من 3 أيام أو ظهرت صعوبات في التنفس.


وتُذكّر خبيرة الإتيكيت جاكي فيرنون بأن هذه السلوكيات ليست فقط وقائية، بل تعكس احترامنا للآخرين واهتمامنا بصحتهم.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية الأردن.. هيئة الاتصالات تعلن رسميا تعليمات نقل ارقام هواتف المواطنين

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

ل

فن ومشاهير بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025" - فيديو

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين ليوم الاثنين

7ع

فيديو الوكيل الصناعة والتجارة : سلامة وجودة الطحين في المخابز خط احمر

بل

فيديو منوع متداول: طريقة لإعداد بيتزا شهية من ثلاث طبقات

6ع

فيديو منوع مقطع متداول: في اليابان، كل خطوة تولّد كهرباء، لذلك لا تنقطع الكهرباء لديهم أبدًا

المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري



 
 





الأكثر مشاهدة