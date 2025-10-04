هل نزلات البرد المتكررة علامة على نقص المناعة؟

الوكيل الإخباري- نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا التي تواجهنا يوميًا، وغالبًا ما تكون أعراضها خفيفة ومؤقتة. لكنها في بعض الحالات قد تكون مؤشرًا على مشاكل صحية أعمق، خصوصًا إذا تكررت الإصابة أو اشتدت الأعراض بشكل ملحوظ.

كيف يعرف الجسم أنه يحارب نزلات البرد؟

تظهر على الجسم علامات واضحة خلال فترة الإصابة تمتد من يوم إلى ثلاثة أيام، مثل:

آلام في الجسم

سعال مستمر

فقدان الشهية

الشعور بالإرهاق والصداع

ارتفاع في درجة الحرارة

انسداد أو سيلان الأنف

التهاب أو حكة في الحلق

العطس المتكرر

هذه الأعراض تشير إلى استجابة الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس المسبب للبرد.



متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا تكررت نزلات البرد خلال فترة قصيرة أو زادت حدتها، فقد يكون ذلك علامة على وجود ضعف في جهاز المناعة. وحسب الدكتورة ريم حمدي، استشاري المناعة، فإن استمرار الأعراض أو ظهور مشاكل مثل التهاب الرئة أو الجيوب الأنفية يستوجب مراجعة الطبيب فورًا للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.



الخلاصة

نزلات البرد عادةً ما تكون عابرة، لكن تكرارها أو شدة أعراضها قد تكشف عن مشاكل مناعية تحتاج عناية طبية. لذلك، من الضروري الانتباه للأعراض واستشارة الطبيب عند الضرورة للحفاظ على الصحة العامة.