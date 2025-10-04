لماذا يعتبر الخريف التوقيت المثالي لخسارة الوزن؟

وتلاحظ لوفتون تزايداً في عدد المرضى الذين يبدؤون في استخدام أدوية خسارة الوزن، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، خلال أكتوبر، مدفوعين برغبتهم في إنهاء العام بشكل صحي، خصوصاً إذا لم يحققوا نتائج مرضية في الصيف.
وتُظهر الإحصاءات أن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة يرغبون في خسارة الوزن، لكن 27% فقط منهم يبذلون جهوداً فعلية، رغم أن السمنة وزيادة الوزن تطال نحو 75% من البالغين، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة.
وأكدت لوفتون أن الاستفادة من فصل الخريف لا تتطلب تغييرات جذرية، بل تكمن في خطوات بسيطة مثل:
الطهي في المنزل بدلًا من الوجبات الجاهزة.
زيادة النشاط البدني.
الالتزام بروتين يومي أكثر ثباتًا.
كما شددت على أهمية استشارة المتخصصين قبل البدء بأي علاج دوائي، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك الغذائي.
