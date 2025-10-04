السبت 2025-10-04 07:34 م
 

لماذا يعتبر الخريف التوقيت المثالي لخسارة الوزن؟

فا
تعبيرية
 
السبت، 04-10-2025 04:11 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الدكتورة هولي لوفتون، الأخصائية في طب السمنة بمركز NYU Langone الطبي، عن ما يُعرف بـ"نظرية تشرين الأول"، وهي فكرة تستند إلى أن فصل الخريف يمثّل فترة مثالية لإعادة ضبط الروتين اليومي بعد صيف مزدحم بالعطلات والأنشطة، مما يجعلها فرصة ذهبية للتركيز على الصحة وخسارة الوزن.

اضافة اعلان


وتلاحظ لوفتون تزايداً في عدد المرضى الذين يبدؤون في استخدام أدوية خسارة الوزن، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، خلال أكتوبر، مدفوعين برغبتهم في إنهاء العام بشكل صحي، خصوصاً إذا لم يحققوا نتائج مرضية في الصيف.


وتُظهر الإحصاءات أن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة يرغبون في خسارة الوزن، لكن 27% فقط منهم يبذلون جهوداً فعلية، رغم أن السمنة وزيادة الوزن تطال نحو 75% من البالغين، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض مزمنة.


وأكدت لوفتون أن الاستفادة من فصل الخريف لا تتطلب تغييرات جذرية، بل تكمن في خطوات بسيطة مثل:
الطهي في المنزل بدلًا من الوجبات الجاهزة.
زيادة النشاط البدني.
الالتزام بروتين يومي أكثر ثباتًا.


كما شددت على أهمية استشارة المتخصصين قبل البدء بأي علاج دوائي، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الاستهلاك الغذائي.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس

فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"

أخبار محلية مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية

"عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

أخبار محلية "عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب

ألاونروا

فلسطين مفوض الاونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة

73 شهيدا منذ فجر اليوم إثر تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة

العيسوي يعزي عشيرتي حداد والطراونة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي حداد والطراونة



 
 





الأكثر مشاهدة