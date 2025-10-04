السبت 2025-10-04 04:09 م
 

7 أمراض خطيرة قد تنقلها المصافحة.. تعّرف عليها

ف
تعبيرية
 
السبت، 04-10-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-   رغم أن المصافحة رمز للترحيب، إلا أنها قد تنقل العديد من الأمراض المعدية عبر الجراثيم والفيروسات الموجودة على اليدين. ومن أبرز الأمراض التي تنتقل بالمصافحة:

اضافة اعلان


نزلات البرد: تنتقل بسهولة وتسبب العطس والإرهاق.
الإنفلونزا: فيروسها يبقى على اليدين لساعات، يسبب حمى وألم الجسم.
التهاب العين (العين الوردية): ينتشر عند لمس العين ثم المصافحة.
مرض اليد والقدم والفم: يصيب الأطفال ويسبب بثور مؤلمة.
بكتيريا الإسهال (E. coli وسالمونيلا): تسبب إسهالًا وغثيانًا.
القروح الباردة (فيروس الهربس): ينتقل حتى بدون أعراض واضحة.
التهابات الجلد: تنتقل عند وجود جروح صغيرة في اليد.


للحماية، ينصح بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو استخدام المعقمات الكحولية، للحفاظ على الصحة ووقف انتشار العدوى بين الناس.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة

فلسطين أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة

لا

طب وصحة فوائد تناول البصل على مرضى السكري- طبيب يوضح

مشهد عام من محافظة عجلون

أخبار محلية وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي الرئيس التركي: نرحب برد حماس على خطة ترامب

لال

فن ومشاهير "ابتعدي عنها".. شقيق ياسمين عبد العزيز يحذر ليلى عبد اللطيف

فصل مبرمج للتيار الكهربائي في

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء

تت

طب وصحة هل نزلات البرد المتكررة علامة على نقص المناعة؟

ى

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله



 
 





الأكثر مشاهدة