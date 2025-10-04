7 أمراض خطيرة قد تنقلها المصافحة.. تعّرف عليها

نزلات البرد: تنتقل بسهولة وتسبب العطس والإرهاق.
الإنفلونزا: فيروسها يبقى على اليدين لساعات، يسبب حمى وألم الجسم.
التهاب العين (العين الوردية): ينتشر عند لمس العين ثم المصافحة.
مرض اليد والقدم والفم: يصيب الأطفال ويسبب بثور مؤلمة.
بكتيريا الإسهال (E. coli وسالمونيلا): تسبب إسهالًا وغثيانًا.
القروح الباردة (فيروس الهربس): ينتقل حتى بدون أعراض واضحة.
التهابات الجلد: تنتقل عند وجود جروح صغيرة في اليد.
للحماية، ينصح بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو استخدام المعقمات الكحولية، للحفاظ على الصحة ووقف انتشار العدوى بين الناس.
