7 أمراض خطيرة قد تنقلها المصافحة.. تعّرف عليها

الوكيل الإخباري- رغم أن المصافحة رمز للترحيب، إلا أنها قد تنقل العديد من الأمراض المعدية عبر الجراثيم والفيروسات الموجودة على اليدين. ومن أبرز الأمراض التي تنتقل بالمصافحة:

نزلات البرد: تنتقل بسهولة وتسبب العطس والإرهاق.

الإنفلونزا: فيروسها يبقى على اليدين لساعات، يسبب حمى وألم الجسم.

التهاب العين (العين الوردية): ينتشر عند لمس العين ثم المصافحة.

مرض اليد والقدم والفم: يصيب الأطفال ويسبب بثور مؤلمة.

بكتيريا الإسهال (E. coli وسالمونيلا): تسبب إسهالًا وغثيانًا.

القروح الباردة (فيروس الهربس): ينتقل حتى بدون أعراض واضحة.

التهابات الجلد: تنتقل عند وجود جروح صغيرة في اليد.



للحماية، ينصح بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو استخدام المعقمات الكحولية، للحفاظ على الصحة ووقف انتشار العدوى بين الناس.