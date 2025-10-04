السبت 2025-10-04 04:09 م
 

فوائد تناول البصل على مرضى السكري- طبيب يوضح

السبت، 04-10-2025 03:54 م

الوكيل الإخباري-   البصل من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري، إذ يحتوي على مركبات الكبريت والفلافونويدات التي تساعد في خفض مستويات السكر وتحسين فعالية الأنسولين. كما أنه منخفض السعرات وغني بالألياف، مما يعزز الشعور بالشبع ويساهم في ضبط الوزن.

فوائد إضافية:
يقوّي المناعة بفضل مضادات الأكسدة.
يدعم صحة القلب والشرايين.
يساعد في محاربة نزلات البرد.
يحسّن الهضم وينظم حركة الأمعاء.


تنبيه:
يفضل تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، وتحت إشراف طبي لمرضى السكري.

 

الكونسلتو 

 
 
