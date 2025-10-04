فوائد تناول البصل على مرضى السكري- طبيب يوضح

فوائد إضافية:
يقوّي المناعة بفضل مضادات الأكسدة.
يدعم صحة القلب والشرايين.
يساعد في محاربة نزلات البرد.
يحسّن الهضم وينظم حركة الأمعاء.
تنبيه:
يفضل تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، وتحت إشراف طبي لمرضى السكري.
-
