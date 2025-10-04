3 إضافات بسيطة لتحويل قهوتك الصباحية إلى مشروب صحي

وفي مقطع فيديو حصد أكثر من 119 ألف مشاهدة على "إنستغرام"، أوضح سيثي أن هذه المكونات تدعم مستويات السكر، وتحفّز الطاقة، وتحسّن صحة الأمعاء والدماغ:
- القرفة: تساعد في خفض ارتفاع سكر الدم، وتحتوي على مضادات أكسدة قوية.
- زيت MCT (المستخلص من جوز الهند): يمنح طاقة ثابتة ويدعم صحة الدماغ.
- مسحوق الشوكولاتة الداكنة: غني بالبوليفينولات، يعزز البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويقلل الكوليسترول الضار.
وأكد سيثي أن هذه التعديلات البسيطة قد تجعل فنجان القهوة الصباحي دفعة صحية فعالة تدعم وظائف الجسم وتقلل من بعض المخاطر المزمنة.
