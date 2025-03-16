أسباب ألم المعصمين عند الاستيقاظ وطرق الوقاية منها

الوكيل الإخباري- يعاني الكثيرون من ألم في المعصم بعد الاستيقاظ من النوم، وقد يكون هذا مرتبطًا بعادات النوم أو نقص بعض العناصر الغذائية. ورغم أن هذا الألم قد يبدو غير ضار، إلا أن استمرار الأعراض قد يشير إلى وجود مشاكل صحية كامنة.

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أسباب ألم المعصم الصباحي:

وضعية النوم:

النوم مع ثني المعصمين تحت الجسم قد يسبب ضغطًا على الأعصاب والمفاصل، خاصة إذا كنت تنام مع يديك مطويتين إلى الداخل أو تستلقي على ذراعيك.

ضغط النفق الرسغي:

النفق الرسغي هو ممر ضيق في المعصم يضم الأعصاب والأوتار. الضغط عليه أثناء النوم قد يؤدي إلى انضغاط العصب المتوسط، مما يسبب ألمًا حادًا أو خدرًا (متلازمة النفق الرسغي).

نقص المغنيسيوم:

نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى تقلصات عضلية ليلية تشمل معصميك، حيث يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات. عند نقصه، يحدث تصلب وتشنجات.

الحالات الأساسية:

التهاب المفاصل، التهاب الأوتار أو إصابات الإجهاد المتكررة قد تتفاقم في الليل بسبب عدم النشاط

طرق الوقاية من آلام المعصم الصباحية:

ضبط وضعية النوم:

استخدم وسادة لدعم ذراعيك، وتجنب وضع يديك تحت رأسك أو جسمك لضمان أن معصميك يبقيان مستقيمين.

تمارين تمدد المعصم:

قم بتمديد معصميك بلطف قبل النوم، من خلال سحب الأصابع للخلف لمدة 10 ثوانٍ، ودوّر معصميك في اتجاه عقارب الساعة وعكسها 5 مرات.

علاج نقص العناصر الغذائية:

أدرج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي مثل السبانخ، اللوز، والموز، أو تناول المكملات بعد استشارة الطبيب.

استخدام جبيرة المعصم:

الجبيرة تساعد في إبقاء المعصم في وضع محايد طوال الليل، مما يقلل الضغط على الأعصاب.

زيارة الطبيب:

إذا استمر الألم أو ظهرت أعراض مثل الخدر المستمر أو التورم أو انتشار الألم، يفضل استشارة الطبيب المختص.