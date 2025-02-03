أسباب القلق الليلي وطرق فعّالة لتحسين جودة النوم

الوكيل الإخباري- القلق الليلي هو حالة شائعة يعاني منها العديد من الأشخاص، حيث يستيقظون في منتصف الليل مع أعراض مثل نوبات الهلع، تسارع ضربات القلب، أو صعوبة العودة إلى النوم. وفقًا لتقرير نشره موقع "هيلث الطبي"، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى هذه الحالة:

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الإجهاد خلال النهار: يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد في النهار إلى اضطرابات النوم في الليل.

اضطرابات الصحة النفسية: مثل اضطراب القلق العام، اضطراب ما بعد الصدمة، والتوتر، تزيد من صعوبة النوم.

زيادة النوروادرينالين: زيادة هذه المادة الكيميائية في الدماغ قد تسبب صعوبة في النوم.



أعراض القلق الليلي تشمل التعب، صعوبة التركيز، الأرق، الشعور بالتوتر الشديد، وغيرها.



طرق علاج القلق الليلي:

ممارسة الرياضة: تساعد على تقليل أعراض القلق وتحسين النوم.

التأمل والاسترخاء: مثل التنفس العميق يساعد على تهدئة الجسم والعقل.

الاستشارة النفسية: زيارة مختص يساعد في تقليل حدة التوتر والقلق.

التقنيات في حال الاستيقاظ منتصف الليل: مثل الذهاب إلى غرفة أخرى وممارسة تمارين التنفس.

البيئة المناسبة للنوم: تقليل الإضاءة واستخدام غرف مظلمة.

تدوين الأفكار: يساعد في إفراغ العقل من الأفكار المقلقة.



تجنب مراقبة الساعة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية في السرير لتقليل القلق المرتبط بالنوم.



باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين نوعية نومك والتقليل من القلق الليلي.