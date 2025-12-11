كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على صحتك؟

يلعب المغنيسيوم دورًا أساسيًا في وظائف العضلات والأعصاب، إنتاج البروتين، وتنظيم السكر وضغط الدم. ويحدث النقص بسبب ضعف الغذاء، سوء الامتصاص، أو بعض الأمراض والأدوية.
يمكن تعويض النقص عبر الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل المكسرات، البذور، الخضروات، والبقوليات، أو المكملات تحت إشراف طبي.
-
أخبار متعلقة
-
مواقد حرق الأخشاب تهدد الرئة بخطر دخان السجائر نفسه
-
دراسة تربط الزهايمر بعدوى بكتيرية مصدرها اللثة
-
عدوى رئوية شائعة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب
-
مكملات زيت السمك تقدم فائدة قلبية مهمة لمرضى الغسيل الكلوي
-
الولايات المتحدة.. سحب دواء شائع لارتفاع ضغط الدم بسبب مخاطر تلوث محتملة
-
توابل لذيذة تعزز منظومة المناعة في الشتاء
-
سرعة كلامك مؤشر مبكر على مرض الزهايمر .. أبحاث توضح
-
الإجهاد الذهني يهدد القلب.. كيف تحمي نفسك من مضاعفاته؟