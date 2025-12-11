كيف يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم على صحتك؟

الوكيل الإخباري- قد يتطور نقص المغنيسيوم تدريجيًا دون أعراض واضحة، لكن استمرار انخفاضه قد يسبب تعبًا، ضعفًا، تقلصات عضلية، اضطرابات قلبية، ومضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

يلعب المغنيسيوم دورًا أساسيًا في وظائف العضلات والأعصاب، إنتاج البروتين، وتنظيم السكر وضغط الدم. ويحدث النقص بسبب ضعف الغذاء، سوء الامتصاص، أو بعض الأمراض والأدوية.



يمكن تعويض النقص عبر الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل المكسرات، البذور، الخضروات، والبقوليات، أو المكملات تحت إشراف طبي.