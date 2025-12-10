الولايات المتحدة.. سحب دواء شائع لارتفاع ضغط الدم بسبب مخاطر تلوث محتملة

وعادة، تُستخدم أقراص "بيسوبرولول فومارات وهيدروكلوروثيازيد"، المعروفة بالاسم التجاري "زياك"، لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إذ تعمل على تثبيط مستقبلات بيتا-1 في القلب، ما يساعد على انتظام ضربات القلب، بحسب موقع WebMD.
وأظهر فحص عينات احتياطية أن الأقراص قد تحتوي على "إيزيتيميب"، وهو دواء يُستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول.
وصُنّف السحب ضمن الفئة الثالثة، ما يعني أن التعرض للمنتج أو استخدامه "لا يُرجح أن يسبب آثارا صحية ضارة"، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وتشمل الأقراص المتأثرة جرعات 2.5 ملغ و6.25 ملغ، وتشمل العبوات:
30 قرصا (NDC-68462-878-30).
100 قرص (NDC-68462-878-01).
500 قرص (NDC-68462-878-05).
وتتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية بين نوفمبر 2025 ومايو 2026.
ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حتى الآن تعليمات محددة للمرضى حول الخطوات الواجب اتباعها إذا تأثر دواؤهم بالسحب.
-
أخبار متعلقة
-
توابل لذيذة تعزز منظومة المناعة في الشتاء
-
سرعة كلامك مؤشر مبكر على مرض الزهايمر .. أبحاث توضح
-
الإجهاد الذهني يهدد القلب.. كيف تحمي نفسك من مضاعفاته؟
-
مشروبات الطاقة تسبب إصابة رجل سليم بسكتة دماغية
-
لماذا نشعر بالإرهاق النفسي؟ 3 أسباب قد تصدمك
-
ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة
-
ابتلاع العلكة!.. ماذا يحدث لجسمك؟
-
لقاح روسي جديد ضد سرطان الجلد يصل للمرضى مطلع 2026