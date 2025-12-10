الولايات المتحدة.. سحب دواء شائع لارتفاع ضغط الدم بسبب مخاطر تلوث محتملة

الوكيل الإخباري- سحبت شركة "غلينمارك" للأدوية نحو 11100 عبوة من دواء شائع لضغط الدم من الأسواق بعد الاشتباه في تلوثها بمنتجات أخرى، وفقا لإشعار صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.



وعادة، تُستخدم أقراص "بيسوبرولول فومارات وهيدروكلوروثيازيد"، المعروفة بالاسم التجاري "زياك"، لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إذ تعمل على تثبيط مستقبلات بيتا-1 في القلب، ما يساعد على انتظام ضربات القلب، بحسب موقع WebMD.

وأظهر فحص عينات احتياطية أن الأقراص قد تحتوي على "إيزيتيميب"، وهو دواء يُستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول.



وصُنّف السحب ضمن الفئة الثالثة، ما يعني أن التعرض للمنتج أو استخدامه "لا يُرجح أن يسبب آثارا صحية ضارة"، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.



وتشمل الأقراص المتأثرة جرعات 2.5 ملغ و6.25 ملغ، وتشمل العبوات:



30 قرصا (NDC-68462-878-30).

100 قرص (NDC-68462-878-01).

500 قرص (NDC-68462-878-05).



وتتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية بين نوفمبر 2025 ومايو 2026.



ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حتى الآن تعليمات محددة للمرضى حول الخطوات الواجب اتباعها إذا تأثر دواؤهم بالسحب.