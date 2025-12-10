توابل لذيذة تعزز منظومة المناعة في الشتاء

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة فيرونيكا نيوداخينا، أخصائية الغدد الصماء والصحة العامة، إلى أن الحفاظ على الصحة والمزاج الجيد أمر بالغ الأهمية، لا سيما خلال فصل الشتاء.



وتشير الدكتورة إلى أن التوابل تساعد على تقوية الجسم وتحسين المزاج، مشيرة إلى أن القرفة تحتوي على مطهر طبيعي ومادة مضادة للقلق.

وقالت: "تؤدي منظومة المناعة وظيفتها الوقائية بفضل العديد من العوامل، بما فيها العناصر ذات الأهمية البيولوجية الموجودة بكثرة في التوابل. فمثلا، يحتوي الزنجبيل على المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، وفيتامينات A وC ومجموعة فيتامين B، لذلك يُطلق عليه علاجا لنزلات البرد. أما القرفة فتحتوي على الزنك والحديد".



وأضافت أن القرفة تحتوي أيضا على المركب العطري الأوجينول (Eugenol)، وهو مطهر طبيعي، بالإضافة إلى السينامال (Cinnamal)، الذي يعمل كمضاد للقلق ويحسن المزاج. كما يحتوي الفلفل الحلو على قلويد البيبيرين، المهم للهضم وامتصاص العناصر الغذائية.



وأوضحت نيوداخينا أنه يمكن إضافة هذه التوابل إلى النبيذ الساخن غير الكحولي المصنوع من عصير العنب أو الشاي، لتحويله إلى مشروب صحي ولذيذ، مع إضافة شريحتين من البرتقال أو الليمون لتعزيز النكهة والفائدة الغذائية.