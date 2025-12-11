الخميس 2025-12-11 02:47 م

دراسة تربط الزهايمر بعدوى بكتيرية مصدرها اللثة

هن
تعبيرية
الخميس، 11-12-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   تشير أبحاث حديثة إلى أن مرض الزهايمر قد لا يكون مجرد حالة مرتبطة بتقدم العمر، بل قد يكون ناتجًا عن عدوى بكتيرية .

واكتشف فريق بقيادة عالم الأحياء الدقيقة جان بوتيمبا وجود بكتيريا Porphyromonas gingivalis المسببة لالتهاب اللثة المزمن في أدمغة متوفين بالزهايمر، بالإضافة إلى إنزيمات سامة ترتبط بعلامتين للمرض: بروتين تاو وعلامة يوبيكويتين، وُجدت أيضًا لدى أشخاص لم يتم تشخيصهم بعد، مما يشير إلى أن العدوى قد تحدث قبل ظهور الأعراض.


كما أظهرت تجارب على الفئران باستخدام مركب COR388 إمكانية تقليل الحمل البكتيري في الدماغ، وخفض إنتاج الأميلويد بيتا وتقليل الالتهاب العصبي، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم المرض وربما علاجه في المستقبل، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات على البشر.

 

ارم نيوز 

 
 


