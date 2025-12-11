الخميس 2025-12-11 02:48 م

مواقد حرق الأخشاب تهدد الرئة بخطر دخان السجائر نفسه

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   حذر باحثون من أن مواقد حرق الأخشاب في المنازل قد تضر بالرئتين بطريقة مشابهة لتأثير دخان السجائر، حتى في الدول الغنية. وأظهرت دراسة عرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي أن مستخدمي مواقد الحطب يفقدون سعة الرئة أسرع من غير المستخدمين، رغم أنهم يميلون لأن يكونوا أكثر صحة وأقل تعرضًا للتدخين.

واعتمدت الدراسة على بيانات الدراسة الطولية الإنجليزية للشيخوخة، وقياس FEV1، وهو كمية الهواء التي يمكن إخراجها في ثانية واحدة، إذ ارتبط انخفاضه بزيادة مخاطر أمراض الجهاز التنفسي والإعاقة والوفاة المبكرة.


وقالت الباحثة لورا هورسفال من جامعة لندن كوليدج: "الجسيمات الدقيقة الناتجة عن مواقد الحطب تلحق الضرر بأنسجة الرئة وتسبب الالتهاب بطريقة مشابهة لدخان السجائر، وتحتوي على مواد مسرطنة".


وأوضحت الدراسة أن نسبة المنازل التي تحتوي على مواقد حطب ارتفعت في المملكة المتحدة من 9.4% في 2022 إلى 10.3% في 2024، وأن الوقود الصلب مثل الخشب والفحم يمثل نحو خمس الجسيمات الدقيقة الأكثر خطورة. حتى المواقد الحديثة صديقة البيئة قد لا تكون خالية من المخاطر تمامًا، لذا ينصح بالوعي بمخاطرها ومراقبة الأطباء عند استخدامها داخل المنازل، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

 

ارم نيوز 

 
 


