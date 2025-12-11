مواقد حرق الأخشاب تهدد الرئة بخطر دخان السجائر نفسه

واعتمدت الدراسة على بيانات الدراسة الطولية الإنجليزية للشيخوخة، وقياس FEV1، وهو كمية الهواء التي يمكن إخراجها في ثانية واحدة، إذ ارتبط انخفاضه بزيادة مخاطر أمراض الجهاز التنفسي والإعاقة والوفاة المبكرة.
وقالت الباحثة لورا هورسفال من جامعة لندن كوليدج: "الجسيمات الدقيقة الناتجة عن مواقد الحطب تلحق الضرر بأنسجة الرئة وتسبب الالتهاب بطريقة مشابهة لدخان السجائر، وتحتوي على مواد مسرطنة".
وأوضحت الدراسة أن نسبة المنازل التي تحتوي على مواقد حطب ارتفعت في المملكة المتحدة من 9.4% في 2022 إلى 10.3% في 2024، وأن الوقود الصلب مثل الخشب والفحم يمثل نحو خمس الجسيمات الدقيقة الأكثر خطورة. حتى المواقد الحديثة صديقة البيئة قد لا تكون خالية من المخاطر تمامًا، لذا ينصح بالوعي بمخاطرها ومراقبة الأطباء عند استخدامها داخل المنازل، خصوصًا للأطفال وكبار السن.
