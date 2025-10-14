أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

الوكيل الإخباري- قد تساعد بعض الأطعمة والمكملات الغذائية في تخفيف الإمساك المزمن وتحسين جودة حياة المصابين به، وفق أول إرشادات غذائية مبنية على الأدلة، قادها باحثون في كلية كينغز كوليدج لندن.



ويشير الباحثون إلى أن الإمساك المزمن يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، ويشكل عبئا ماليا على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية. وحتى الآن، كانت الإرشادات السريرية تركز أساسا على زيادة تناول الألياف والسوائل، وكانت محدودة وغالبا قديمة.

واستندت الإرشادات الجديدة إلى أكثر من 75 تجربة سريرية، وصاغتها لجنة متعددة التخصصات تضم أخصائيي تغذية وأطباء جهاز هضمي وأطباء عامين، وأسفرت عن 59 توصية واضحة و12 أولوية بحثية باستخدام إطار GRADE لتقييم جودة الأدلة.



وأظهرت الإرشادات أن تناول فاكهة الكيوي وخبز الجاودار (نوع من الحبوب يشبه القمح ولكنه يحتوي على نسبة أقل من الغلوتين) والماء الغني بالمعادن يمكن أن يخفف الإمساك المزمن، بينما أظهرت فعالية محددة لمكملات ألياف السيليوم وبعض سلالات البروبيوتيك ومكملات أكسيد المغنيسيوم.



وفي المقابل، لم تثبت طرق شائعة أخرى مثل الأنظمة الغذائية العامة الغنية بالألياف فعاليتها بشكل قوي.



وتهدف هذه الإرشادات إلى مساعدة الأطباء وأخصائيي التغذية والممرضين على تقديم توصيات عملية، وتمكين المرضى من إدارة أعراضهم بأنفسهم من خلال خيارات غذائية محددة.



وقالت الدكتورة إيريني ديميدي، المعدة الرئيسية: "يؤثر الإمساك المزمن بشكل كبير على الحياة اليومية. ولأول مرة، قدمنا توجيهات غذائية مثبتة علميا يمكنها أن تساعد المرضى، وكذلك أبرزنا النصائح التي تفتقر إلى أدلة. هذا يمكّن الناس من إدارة أعراضهم بأنفسهم وتحسين جودة حياتهم".



وتركز التوصيات على نتائج الإمساك الفعلية مثل تواتر التبرز وقوامه والإجهاد المصاحب له وجودة الحياة، ما يجعلها قابلة للتطبيق على الأعراض الفردية. كما طُوّرت أداة سهلة الاستخدام لدعم الأطباء في تطبيق هذه الإرشادات عالميا.



ورغم فعالية بعض الأطعمة والمكملات، لاحظ الباحثون أن جودة الدراسات الحالية منخفضة، حيث ركزت معظم التجارب على تدخلات محددة بدلا من النظام الغذائي الشامل، ما يؤكد الحاجة لمزيد من الأبحاث عالية الجودة في هذا المجال.



وأضافت ديميدي: "النظام الغذائي الغني بالألياف مفيد للصحة العامة، لكنه لم يثبت كعلاج فعال للإمساك المزمن وحده. تظهر إرشاداتنا استراتيجيات غذائية جديدة يمكن أن تساعد بالفعل، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتعزيز الأدلة".



وأكد البروفيسور كيفن ويلان، كبير معدي الدراسة: "تمثل هذه الإرشادات خطوة مهمة لتمكين المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية من إدارة الإمساك من خلال التغذية. الآن، يمكن للأشخاص المصابين بالإمساك حول العالم الحصول على نصائح غذائية حديثة وعملية لتحسين الأعراض وجودة الحياة على المدى الطويل".



نشرت الإرشادات في مجلتين دوليتين: مجلة "التغذية البشرية وعلم التغذية" ومجلة "الجهاز الهضمي العصبي والحركة"، واعتمدتها الجمعية البريطانية لأخصائيي التغذية (BDA).