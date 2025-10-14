الثلاثاء 2025-10-14 02:30 م
 

ما علاقة النشاط الليلي على وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق؟

الثلاثاء، 14-10-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة من جامعة بريستول البريطانية أن الأشخاص الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل، معرضون بشكل أكبر لمشكلات في الصحة النفسية، مثل القلق والاكتئاب.

📱 الدراسة التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، حللت أكثر من 18 ألف تغريدة لـ310 مشاركين على منصة X (تويتر سابقًا)، ووجدت أن من يغردون بانتظام بين الساعة 11 مساءً و5 صباحاً يعانون صحة نفسية أسوأ من غيرهم.


🔍 الباحثون يشيرون إلى عدة أسباب وراء هذا التأثير السلبي:
قلة النوم أو تدهور جودته بسبب السهر.
الضوء الأزرق من الهاتف يعيق إفراز هرمون النوم (الميلاتونين).
التفاعل العاطفي مع المحتوى قد يؤدي إلى "استثارة ذهنية" تمنع النوم الهادئ.


🧠 د. دانيال جوينسون، الباحث الرئيسي، أكد أن "توقيت الاستخدام" أهم من عدد ساعات الاستخدام، وقال:
"النشر الليلي قد يكون أحد أكثر سلوكيات السوشيال ميديا ضررًا بالصحة النفسية".


💡 النصيحة؟ أطفئ هاتفك قبل النوم بساعتين على الأقل، وابتعد عن المنشورات المثيرة أو المحفزة في وقت متأخر. صحتك أولاً.

 

ارم نيوز 

 
 
