ما علاقة النشاط الليلي على وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق؟

📱 الدراسة التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، حللت أكثر من 18 ألف تغريدة لـ310 مشاركين على منصة X (تويتر سابقًا)، ووجدت أن من يغردون بانتظام بين الساعة 11 مساءً و5 صباحاً يعانون صحة نفسية أسوأ من غيرهم.
🔍 الباحثون يشيرون إلى عدة أسباب وراء هذا التأثير السلبي:
قلة النوم أو تدهور جودته بسبب السهر.
الضوء الأزرق من الهاتف يعيق إفراز هرمون النوم (الميلاتونين).
التفاعل العاطفي مع المحتوى قد يؤدي إلى "استثارة ذهنية" تمنع النوم الهادئ.
🧠 د. دانيال جوينسون، الباحث الرئيسي، أكد أن "توقيت الاستخدام" أهم من عدد ساعات الاستخدام، وقال:
"النشر الليلي قد يكون أحد أكثر سلوكيات السوشيال ميديا ضررًا بالصحة النفسية".
💡 النصيحة؟ أطفئ هاتفك قبل النوم بساعتين على الأقل، وابتعد عن المنشورات المثيرة أو المحفزة في وقت متأخر. صحتك أولاً.
-
