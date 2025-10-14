ما علاقة النشاط الليلي على وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة من جامعة بريستول البريطانية أن الأشخاص الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل، معرضون بشكل أكبر لمشكلات في الصحة النفسية، مثل القلق والاكتئاب.

📱 الدراسة التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، حللت أكثر من 18 ألف تغريدة لـ310 مشاركين على منصة X (تويتر سابقًا)، ووجدت أن من يغردون بانتظام بين الساعة 11 مساءً و5 صباحاً يعانون صحة نفسية أسوأ من غيرهم.



🔍 الباحثون يشيرون إلى عدة أسباب وراء هذا التأثير السلبي:

قلة النوم أو تدهور جودته بسبب السهر.

الضوء الأزرق من الهاتف يعيق إفراز هرمون النوم (الميلاتونين).

التفاعل العاطفي مع المحتوى قد يؤدي إلى "استثارة ذهنية" تمنع النوم الهادئ.



🧠 د. دانيال جوينسون، الباحث الرئيسي، أكد أن "توقيت الاستخدام" أهم من عدد ساعات الاستخدام، وقال:

"النشر الليلي قد يكون أحد أكثر سلوكيات السوشيال ميديا ضررًا بالصحة النفسية".



💡 النصيحة؟ أطفئ هاتفك قبل النوم بساعتين على الأقل، وابتعد عن المنشورات المثيرة أو المحفزة في وقت متأخر. صحتك أولاً.