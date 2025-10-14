الثلاثاء 2025-10-14 04:18 م
 

3 أطعمة تجنّبها في الصباح لصحة معدتك

6
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   يؤثر ما تتناوله على معدة فارغة بشكل كبير على مستوى نشاطك اليومي، سواء شعرت بالنشاط أو انخفضت طاقتك، أو حتى على صحة أمعائك. لذلك، ينصح الخبراء باختيار أطعمة صحية غنية بالبروتين والألياف في الصباح.

اضافة اعلان


وحذر الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، من ثلاثة أطعمة يجب تجنبها عند تناولها على معدة فارغة، لأنها قد تضر الأمعاء:
الحمضيات وماء الليمون: البرتقال وعصير الليمون شديدا الحموضة، ما قد يهيج بطانة المعدة ويؤدي إلى حرقة المعدة واضطرابات في الجهاز الهضمي.
القهوة السوداء: شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إفراز الحمض في المعدة، مما يسبب الانتفاخ والتهيج، ويسبب انخفاضًا في الطاقة.
الأطعمة الحارة: قد تؤدي إلى التهابات وتهيج طويل الأمد في المعدة والأمعاء.


ماذا نأكل بدلًا من ذلك؟
نصح الدكتور فاتسيا ببدء اليوم بأطعمة طبيعية وصديقة للأمعاء، مثل:
المكسرات المنقوعة
الشوفان
الموز
التفاح
البيض المسلوق


اختيار الأطعمة المناسبة صباحًا يعزز من صحة جهازك الهضمي ويمنحك طاقة أفضل طوال اليوم.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات

أخبار محلية الأردن.. توضيح جديد من ادارة السير حول مخالفة الشاشة في المركبات

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تنويه صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي بورصة عمّان تسجّل أعلى قيمة سوقية منذ 2009

للاللاللا

المرأة والجمال مع اقتراب شتاء 2026.. المعاطف تتصدر صيحات الموضة بإطلالات أنيقة ودافئة

الإعلامي هيثم محمد الوكيل

أخبار محلية الاعلامي هيثم الوكيل يعلن عودته لبرنامج وانت مروح عبر ميلودي

ل

المرأة والجمال 3 خطوات لشفاه ناعمة ومشرقة طوال الشتاء

ءرير

أخبار الشركات "في الذكرى العشرين لتأسيسها... "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ" تختتم مرحلة التّرشيحات لدورة 2025/2026 بأعلى عدد مشاركات في تاريخ الجائزة”

مجلس النواب

شؤون برلمانية تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب



 
 





الأكثر مشاهدة