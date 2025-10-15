اعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026

وأضاف ترامب: "الإجابة هي نعم، إذا كان شخص ما لا يؤدي عمله بشكل جيد، ورأيت أن الظروف غير آمنة، سأتصل بـ [جياني] إنفانتينو، رئيس فيفا، وهو شخص استثنائي، وسأقول: 'لننقل هذا إلى مكان آخر'. وسيفعل ذلك."
يذكر أن كأس العالم 2026 سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.
