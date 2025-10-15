اعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تنقل مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم من المدن ذات معدلات الجريمة المرتفعة.



اضافة اعلان