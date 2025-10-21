أعراض شائعة قد تخفي ورمًا في الدماغ

الوكيل الإخباري- قد تبدو أعراض مثل الصداع أو النسيان أو ضعف التركيز أمورًا عابرة، لكنها في بعض الحالات النادرة قد تشير إلى ورم في الدماغ، بحسب دراسة حديثة نشرها موقع Science Alert.

اضافة اعلان



يحذّر الأطباء من أن تشابه أعراض الورم مع حالات شائعة مثل الإرهاق أو القلق قد يؤدي إلى تأخير التشخيص، مما يقلل فرص العلاج الفعّال.



أبرز الأعراض التي تستدعي الانتباه:

صعوبة في الكلام: مثل التلعثم أو عدم القدرة على تكوين جمل.

ضباب الدماغ: بطء في التفكير أو نسيان متكرر.

تنميل أو وخز: في جانب واحد من الوجه أو الجسم.

اضطرابات الرؤية: تشوش أو ازدواجية في النظر.

تغيّر في الخط أو تنسيق الحركة: خاصة في الكتابة.

تقلب المزاج أو السلوك: مثل العصبية أو اللامبالاة غير المبررة.

صداع غير معتاد: صداع يومي أو لا يستجيب للمسكنات.



إذا تكررت هذه الأعراض أو استمرت لفترة، يُنصح بمراجعة الطبيب لتقييم الحالة بدقة، خصوصًا إذا ظهرت أكثر من علامة في وقت واحد.